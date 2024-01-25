超大手筆！ 彰化市春節敬老禮金狂發1.7億

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春節前領大紅包！彰化市公所連續27年發放春節敬老禮金，凡設籍彰化市年滿70歲以上長輩，都能領到6000元現金，今年有2萬9073人受惠，總金額來到1億7443萬8000元，比去年增加近2000人，發放獎金也增加913萬8000元。

彰化市從1997年、前市長葉滿盈任內，開始發放70歲以上長者每人5000元春節敬老禮金，2010年調漲至6000元，2013年起基於財政考量、改採浮動機制發放，若公所財源達10億元以上發6000元、未達10億則發5000，到2016年再度改成公所財源達9.6億就發6000元。

比較特別的是，今年共有多達2萬1066位長者選擇用轉帳，另外8007位則是領現金，轉帳部分公所已於23日撥入長者指定帳戶，選擇領現金的長者則在今天前往各里辦公處或指定地點同步領取。

由於選擇現金發放的長者仍有近萬人，出動全市73里的里幹事、志工與市公所員工就超過百人，一早在介壽藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，再由由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放。

今天上午10點彰化市長林世賢也特別親自將紅包送到長者手中，分別前往忠權里辦公處及萬壽里辦公處等處，將禮金紅包及長壽麵線親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。