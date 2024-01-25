輔英科大泌乳指導員課程 減輕產婦不適也為護理師專業加值

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台灣不僅面臨少子化衝擊，國內母乳哺育率也逐年下滑，產後純母乳率餵滿半年者不足5％。輔英科大開設泌乳指導員課程，藉由專業指導減輕產婦「石頭奶」不適，以提升哺餵母乳意願，吸引亞東醫院等全國各大醫院醫護人員響應，至今已培育320位擁有泌乳指導員專業證書，不僅讓護理師「加值」增添收入，為產後護理市場注入新力軍，也嘉惠產婦和嬰兒。

輔英大學由推廣教育中心整合校內師資，針對社會需求辦理各項教育活動，推廣教育中心黃國銘主任表示，根據衛福部國健署調查，國內母乳哺育率呈現衰退，產後純母乳率去年已降至約52％，餵滿六個月更不到5％，全國純母乳哺育平均不到45天，停餵母乳原因以奶水不足約占45％為主，其次是工作性質或環境不方便擠奶約占二成。

黃國銘指出，為減輕產婦漲奶不適，甚至擠奶錯誤導致「胸部變形」，提高母乳哺育率，該中心融入分析、設計、發展、 實施、以及評估ADDIE訓練模組，開發泌乳指導員專業課程， 並成立iCAP職能導向課程專業教室，取得勞動部iCAP訓練品質認證標章，包括亞東醫院、台大新竹分院、聖功醫院、義大醫院、柏仁醫院、成大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、榮民總醫院、屏東基督教醫院、台東馬偕醫院等都有醫護人員報名參加，至今已培育320位擁有泌乳指導員專業證書。

推廣教育中心楊雅晴秘書表示，日前偕徐淑芳校友北上與亞東醫院交流時發現，亞東醫院婦產部彭福祥主任、護理部蔡薰儀督導以及產房嬰兒室產後病房楊詩蘋護理長，去年下半年已組成泌乳指導員團隊，以半年時間為近百位產婦提供專業泌乳指導，包括產後三至七天的黃金期進行乳腺疏通護理，並涵蓋完整的親餵哺乳指導，不僅提升亞東醫院母乳哺育服務的專業水平，還為醫院創造額外的經濟效益和口碑。