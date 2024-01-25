產業紅利助攻 台南和高雄南二都今年房市穩中求進

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近年來由於地方政府招商成功，帶動地方發展，加上資金外溢效應，讓台南與高雄成為全台房市的亮點，住商機構企劃研究室根據實價登錄，統計2023年台南與高雄主要行政區預售屋與成屋價差後發現，台南中西區價差高達116.1％，高雄鹽埕區以141.4％價差傲視各區，至於2024年南台灣房市，則是穩中求進的一年，價格穩定向上，不至於有太大變化。

住商機構大南區協理25日林祺博表示，除了話題性外，近年台南高雄新案林立，其中，不乏全國性知名業者搶進，加上政府公開標售土地屢創佳績，原物料帶動價格等綜合因素下，台南和高雄「南二都」房價恐怕很難回到當年的甜蜜點。

林祺博認為，台南市中西區屬於舊城區，內有新光三越、林百貨，同時台南大學、台南女中、家齊女中也位於該區，機能強但多數為舊公寓，人口密集卻缺乏新供給，新案一出縱然戶數不多，仍奇貨可居，加上新案多數坪數小，單價高，自然價差最大，例如「青森苑」、「琉星」，均是低總價高單價的百戶內小社區。

同樣的狀況也發生在高雄鹽埕區，由於區域發展早，區域缺乏新話題，過往人口外流嚴重一度沒落，但隨著駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、捷運、輕軌等重大建設帶動區域發展，加上新建案注入，成功拉抬鹽埕整體房價。

至於預售屋與成屋落差較小的區域，包括台南的善化、新市、以及高雄仁武、橋頭，都有共同的科技和重大建設話題，林祺博表示，應是與重大建設導入後，成屋的屋主看到周邊新案價格信心大振，外來買方看好重大利多，積極追價所致，若以CP值為思考，新開發區內屋齡較輕的房子，恐怕更有優勢。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，綜觀各項指標，2024年是穩中求進的一年，對於基期相對低的南部房地產市場而言，價格穩定向上，不至於有太大變化。

不過，她說，因為買方購屋能力有限，在總價思維下，超小坪數的個案成為市場主流，另一個值得注意的部分是，資金往「有話題卻低價」區域轉進的趨勢不變，日後區域與個案之間的比價效應，將會更為明顯。