陸救市猛藥來了！台灣4檔ETF爆量狂歡 2檔飆逾10％

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陸股、港股跌跌不休，中國政府開始出手救市，繼日前傳出將設立規模約2兆人民幣的平準基金後，中國人民銀行昨日罕見提前宣布降準，並對香港推出「三聯通、三便利」六項措施，陸、港股市今（25）日持續上演跌深反彈走勢；台股掛牌的港股及陸股槓桿型ETF反彈，包括復華香港正2（00650L）、富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）今日也大漲6％~10％，交易量明顯放大。

中國人行昨日宣佈，為鞏固經濟回升向好基礎，加強逆週期調節，決定自2月5日起降低金融機構存款準備金率0.5個百分點，預估約可釋放1兆人民幣資金，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0％。

國內法人認為，人行本次降準並不意外，主因是中國房市銷售仍未有明顯起色，且農曆年前資金偏緊，中國經濟下行壓力加大，人民幣也承受貶值壓力，藉由降準釋放長期資金，可達到支持實體經濟的目的，此舉，短線有利陸股反彈，但因房市沈痾需時間化解，預估陸股難以突破長線反壓。

在中國政府全力救市下，上證指數今日持續反彈，指數開高走高，截至下午2點，指數來到2894點、上漲73點、漲幅約2.6％；香港恆生指數也連續第三天反彈，今日以平高盤開出後早盤一度翻黑，10點過後由黑翻紅，截至下午2點，指數來到約16,200點、大漲約300點、漲幅約1.9％，重新站上16,000點之上。

在台股掛牌的港股及陸股槓桿型ETF也大幅反彈，其中，元大滬深300正2（00637L）收盤上漲0.68元、收11.25元、漲幅6.4％，成交量高達19.5萬張，居台股今日交易量之冠；富邦恒生國企正2（00665L）收盤上漲0.48元、收5.07元、漲幅10.46％，成交量達11.7萬張；中信中國50正2（00753L）收盤上漲0.61元、收6.49元、漲幅10.37％，成交量7.3萬張；復華香港正2（00650L）收盤上漲0.72元、收8.37元、漲幅9.41％，成交量約4.39萬張。