她勞保20年 53歲身亡卻領無安家費 專家曝關鍵

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35個月給付全歸零！她勞保年資20年、53歲身亡卻領無安家費 達人苦勸：斷保前2動作必須做

【旺得富理財網 李宗莉】勞保中斷後，發生事故卻領不到錢的憾事，一樁接一樁發生，如何避免在自己身上重演，達人建議，斷保前務必確認2件事，除退保前身體不適一定要就醫，留下病歷紀錄作為請領各項給付的佐證，其次是未達老年給付請領資格前，不要任意中斷勞保，否則恐像案例小貞一樣，空有20年勞保年資，卻在53歲辭世時全歸零，遺屬安家費1毛錢都領不到。

張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分享2名個案，首先是勞工小田因為家庭因素離開職場，無奈3個月後發現罹癌，接著住院接受治療，是否可以申請住院期間的傷病給付？若萬一不敵病魔而離世，家屬可以申請死亡給付嗎？

根據《勞保條例》第20條規定，被保險人在保險有效期間發生傷病事故，於保險效力停止後1年內，得請領同一傷病及其引起之疾病之傷病給付、失能給付、死亡給付或職業災害醫療給付。張秘書表示，細節就藏在法條裡面，針對小田從2種情況解析，來發現問題所在。

1.曾經在加保期間，因為同一疾病就醫過，有病例紀錄可佐證，小田是可以請領的，即使離職退保，但又因同樣疾病就醫，當然可以請領住院期間的傷病給付，倘若不幸身故，遺屬也可以請求死亡給付。

2.不曾在加保期間，因該部位不適而就醫，沒有就醫也無病歷資料，退保之後才就醫且確診就無法請領，因為勞保局會前往醫院調閱資料，一調閱就知道有沒就醫過。

她據此建議，預知要退保之前，身體有任何不適都要去就醫，讓自己留下病歷資料，若在退保後產生給付事故，包括傷病、失能、死亡等給付，在退保後的1年內仍可以請領，有沒留下就醫紀錄，結局會完全不一樣。

第2個案例是勞保年資20年的小貞，同樣因故退保，2年後於53歲時因故身亡，但殘酷的答案是，小貞所有的勞保權益都得充公。

除非遺屬有保勞保，可申請家屬死亡給付之外，若小貞本身有保國保，則能請領國民年金5個月喪葬津貼，但20年的勞保年資仍然是全數充公的，且國保喪葬津貼僅5個月，與勞保35個月的死亡給付相較，金額天差地遠別輕忽。

分析小貞給付泡湯的原因有二，一是退保已達2年，非在勞保加保狀態下死亡，就無法請領勞保死亡給付；其次是退保當時，不符合勞保一次領資格，家屬無法代替請領一次請領的錢。

針對該案例，她強烈建議，有舊制年資的人要特別注意，假如未達一次請領資格時，千萬別中斷勞保，而只有新制的年輕世代，因為沒有一次領，只有年金月領的權利，所以沒達老年年金請領資格時，也別中斷勞保，不要對自己有沒勞保漠不關心。

張秘書也歸納出4項重點，1.退保前不適要就醫，留下病歷紀錄；2.未達老年給付請領資格前，不要中斷勞保，因為退保後發生給付事故，沒有權利可以請求，除非能舉證是在1年內，因同一傷病事故產生的給付事項。

3.退保後發生死亡事故，無法申請死亡給付；4.退保後年資中斷，無法再累計勞保年資，年資長短關乎以後年金月領金額高低，年資愈多，可領到的年金給付金額也就愈多。

最後提醒，勞保退保後，國民年金會自動生效，轉為國保保障，權益會大幅縮水，建議退保前，評估風險承受能力，做好自我保障措施，以免發生意外，卻無法獲得適當補償。