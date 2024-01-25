《食品股》董座喊話今年猛攻B2C 福壽今年會比去年好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】福壽(1219)去年儘管面臨全球宏觀壓力，依舊達成多項營運目標，展望2024年，福壽董事長洪堯昆今(25)日表示，福壽今年將積極發展B2C領域，法人也看好，福壽今年在B2C領域成長下，營收也可望年增一成，獲利也將優於去年。

福壽董事長洪堯昆表示，2023年面對通膨壓力、極端氣候、航運不穩、穀物漲跌、市場競爭等艱困的經營環境下，福壽實業除掌握市場變化、調整營運策略、組織及人力，努力突破各項困境，達成年度各項營運目標。

展望2024年，洪堯昆表示，福壽今年將積極發展B2C領域，希望較去年成長約2成；隨著轉投資洽富去年轉虧為盈後，今年福壽也將更新產線及擴產，去年資本支出約3億多，今年會比去年多，大約超過5億元，今年喜瑞爾產線將更新、南部飼料廠將打掉重建，產能將擴增3-4成，資本支出約3億多，今年會比去年多，大約超過5億元；而福壽去年營收163.28億元，年減4.11%；法人預估，在B2C增加，以及新增產能下，銷售量可望成長一成，營收也可望年增一成，至於獲利也可望較去年成長。

另外，子公司洽富實業也積極開發新產品(如小綠人滴雞精)及拓展B2C通路，產品銷售於四大超商通路、家樂福、好市多、全聯等量販通路，及起家雞、BBQ、橋村韓式炸雞連鎖店、王品集團等連鎖餐廳，更開啟星宇及華航等航空空廚通路，成績亮眼，創造了成立以來最佳績效，去年首度轉虧為盈。

展望未來，洪堯昆指出，福壽仍將以提供全民健康安全食糧為使命，持續擴大糧農循環經濟運作、數位轉型、淨零減碳等永續發展工作，從人吃的、動物吃的、到植物吃的產品，希望成為守護全民食品安全的把關者，為下一個百年做準備。