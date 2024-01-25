韓法院判日企「不二越」賠償前徵用工定讞 日方抗議

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韓國最高法院25日針對一起二戰時期日企強擄勞工的「徵用工」訴訟作出定讞判決，駁回被告日企「株式會社不二越」的上訴，裁定該企業應向受害勞工每人賠償約8000萬至1億韓元。對此，日本官房長官林芳正表示抗議。

日本於1910年至1945年二戰時期，強徵韓國徵用工進入日企「強迫勞動」，韓國在日本戰敗後求償。兩國1965年簽署《日韓請求權協定》，日企提供韓方3億美元無償資金和2億美元有償貸款，協定的簽訂使兩國關係正常化。日本政府和相關企業一直以《日韓請求權協定》「已解決」索賠問題為由拒絕賠償。

據日本《共同社》報導，韓國政府自去年3月宣布解決戰時勞工問題的計畫以來，日韓關係有所改善，而25日的判決是在這一背景下作出的。

二戰期間在朝鮮半島作為「朝鮮女子勤勞挺身隊」被強徵到日本機械製造商「不二越」軍工廠勞動的女性及其遺屬，向該公司提起3起索賠訴訟。韓國最高法院25日駁回不二越的全部上訴，該公司敗訴已成定局。

韓國最高法院命令該公司向23名受害者，每人支付8000 萬韓元（59900 美元）至1億韓元的賠償金。其中，受害者只有8人還活著。至此，韓國最高法院審理的12件韓國強徵勞工對日企索賠訴訟案，均以日企敗訴告終。

關於這次判決，日本官房長官林芳正當天表示抗議。日本負責亞洲和大洋洲事務的最高外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）向韓國駐東京大使館提出抗議，稱最新結果「極其令人遺憾且完全不可接受」。