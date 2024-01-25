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中醫大新竹附醫獲雙認證 成青少年親善照護、兒童友善醫療服務機構

  • 中時即時 羅浚濱
中醫大新竹附醫獲認證青少年親善照護機構和兒童友善醫療服務機構，急診室主任游俊豪（左至右）、外科部長沈名吟、兒科主任陳思融、內科副院長劉俊廷、身心科主任王明鈺、大腸直腸外科主任邵彥誠及藥劑科主任傅永輝 將透過軟硬體及服務態度，營造幼兒和青少年更舒服便利的友善就醫環境。（羅浚濱攝）
中醫大新竹附醫獲認證青少年親善照護機構和兒童友善醫療服務機構，急診室主任游俊豪（左至右）、外科部長沈名吟、兒科主任陳思融、內科副院長劉俊廷、身心科主任王明鈺、大腸直腸外科主任邵彥誠及藥劑科主任傅永輝 將透過軟硬體及服務態度，營造幼兒和青少年更舒服便利的友善就醫環境。（羅浚濱攝）

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中醫大新竹附設醫院25日宣布，該院已經通過衛福部認證，成為新竹縣第一家青少年親善照護機構，同時也被認證為兒童友善醫療服務機構，0到3歲小孩，在特殊門診可以優先看診，透過軟硬體和服務態度，營造幼兒和青少年更舒服便利的友善就醫環境。

院長陳自諒表示，青少年是一個很尷尬特殊族群，面對身體劇烈變化走入青春期，或是性別認同問題，與父母親期待差異，甚至出現親子衝突、網路成癮等問題，都需要透過跨科室完整專業醫療團隊評估介入諮商或治療。院方跨科室完整專業團隊提供醫療服務，陪伴青少年成長。

身心科主任王明鈺指出，針對12到25歲初診的青少年，院方會針對身心靈問題完整評估，整合兒科、婦產科、家醫科、身心科、社工、心理師及營養師等科室，提供完整醫療服務。

家醫科設有戒菸衛教師負責戒菸檳相關服務，身心醫學科負責青少年酒藥癮濫用及網路成癮等相關服務，兒科與營養科協助不健康飲食部分。同時，院方重視青少年隱私，會採取父母親和青少年分開諮商。

院方成為青少年親善照護機構，以預防健康促進角度，前進校園宣導菸毒防治，性教育，如何減重等議題，讓青少年更加了解自己，而醫院也秉持專業性，在兒科醫學會教育訓練，從醫院外展到診所，協助青少年。 兒科主任陳思融表示，院方成為兒童友善醫療服務機構，目前眼科邱瓊儀醫師和張家睿醫師、整形外科主任李旻昭、曾文楷醫師，復健科主任賴宇亮、何宇淳醫師和陳俊龍醫師、神經外科巫智穎醫師，身心科主任王明鈺跟林洪異醫師，家醫科主任胡松林，血液腫瘤科主任鍾智淵，風濕免疫科洪明理醫師，中醫科鄒曉玲醫師，加入0到3歲的優先看診制度，插卡報到後，告知護理師3歲以下協助安排看診，希望讓小小孩在就診時可減少等待的苦惱。

同時，院方門診藥局也設置無障礙櫃台優先領藥服務，提供攜幼家屬及兒科友善服務，周一到周五上午09：00到12：00，以及下午13：30到下17：00。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

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