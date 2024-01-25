台股站上萬八 是否續衝靠這點 今年成長性看好3題材

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投組表現：

律勝（3354）表現最佳： 受惠於摺疊手機出貨增溫，柔性彎折面板材料展望持續看好。

加捷生醫（4109）表現最差：股價創高後震盪結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤今創高，終場上漲126點，收在18,002，成交量2,934億元；類股方面，電半導類股表現最佳，漲幅1.89％，電機類股表現最差，跌幅1.13 ％，權值股方面，台積電上漲15元、漲幅2.39％，收在642元，聯發科則是上漲7元，漲幅0.75％，收在943元。

展望後市，美股四大指數除了道瓊之後，其餘續創新高，台積電ADR上漲2％，也帶動今天台股站上萬八大關，萬八之後挑戰才正式開始，且距離封關就剩不到十個交易日，預期量能會持續不足，操作細節就應維持拉回低接，創高不追的技巧來應對。長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展；選股上，接下來可關注2月2日蘋果發布的VISION PRO帶動的光學股，長線布局中可選擇報價止跌回升的面板族群，以及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股、IC設計類股，都是投資人可以操作的標的。

投組表現：

律勝（3354）表現最佳，受到摺疊手機出貨增加，股價持續創高

加捷生醫（4109）表現最差，股價受到漲多拉回修正，止穩後有機會創高。

盤勢預測：

受美科技股勁揚，而台積電成為今日攻上萬八的主要穩盤工具，就以新台幣持續走升下，有機會讓台股橫盤震盪整理，未來是否有持續衝高行情，必須有中小型股領軍下，才會讓盤面持續往上翻揚。

投組表現：

慕康生醫（5398）表現最佳，25日股價下跌1.27％，股價在18.5元附近有較強支撐，反彈可期。

無敵（8201）表現最差，25日股價下跌2.44％，股價在19.5元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走高，終場上漲126.79點，漲幅0.71％，收在18,002.62點，成交量2934.87億元。

類股方面， 半導體表現最佳，漲幅1.76％，電機機械表現最差，跌幅1.06％，權值股台積電上漲15元，漲幅2.39％，收在642元。聯發科上漲7元，漲幅0.75％，收在943元。

展望後市，台股大盤連漲6天，今日在台積電帶動下，收盤勉力站上18,000點，是否能繼續走強，仍需注意美國主要科技財報公佈後，美股的漲跌才能斷定。選股方面，AI股逢低再承接，中小型股及中低價位股，宜短線操作並做好風控。

投組表現：

安可（3615）表現最佳，受惠光電族群買氣，出量續創波段新高

安鈦克（3339）表現最差，受伺服器族群盤整影響，維持震盪走勢

盤勢預測：

周四台股受惠中國人行降息，搭配美股半導體股創歷史高，開盤衝高一度站上萬八大關，但量能低迷導致盤中漲點收斂，尾盤仍在台積電拉高帶動下，收盤站穩萬八大關，反映選後台股落後補漲行情。

周四台股族群跌多漲少，明顯出現拉積盤走勢，除了台積電、聯發科與鴻海三檔股票貢獻台股上漲點數外，其餘上漲股票多數為單兵點火，缺乏明顯的主流族群，反倒許多中小型股開高走低，AI伺服器也利多不漲，代表短線上萬八，但逼近封關前反倒出現獲利賣壓。

周五台股多頭走勢不變，仍有機會再度挑戰波段高點，但逼近封關最後6個交易日，仍須留意漲多股回檔賣壓。短線投資人操作宜買黑不買紅，首選仍是半導體與AI相關的主流族群，另也可留意內需政策題材股，會是接下來資金選擇抱股過年的避風港之一。