油價、低接買盤助力 石化上游原料漲勢放大

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紅海衝突未歇、布蘭特原油站上每桶80.04美元，加上低接買盤進駐，遠東區石化上游原料漲勢放大。其中，苯價彈升45美元；乙、丙烯勁揚20美元；帶動SM續揚27美元，每噸價格1093美元，蓄勢跳戰1100美元整數關卡；PTA、EG也續漲14美元、11美元。台塑化（6505）、台化（1326）、南亞（1303）、國喬（1312）、台苯（1310）收益進補。

影響所及，五大泛用樹脂最新現貨報價也穩步墊高。其中，EVA連二周勁揚35美元，每噸價格1,260美元；PVC彈升20美元；PS、PP上揚10美元、5美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。

分析師表示，原油圍繞紅海地緣政治、美國寒流天氣及聯準會政策預期變化等因素，近期油價偏向震盪，加上石化上游端檢修，導致市場看多情緒較強，大陸多數化工品及SM上漲。

其中，大陸中海殼牌二期70萬噸／年SM裝置重啟時間略有延後，且一期70萬噸／年裝置降負換劑，另新華粵裝置檢修半個月，而浙石化120萬噸／年裝置計畫外停車，還有部分裝置因原料供應問題開工不穩定，SM供應量端意外減量較多。下游PS行業較ABS利潤更優，開工仍保持穩定小增的水平；部分家電行業出口至歐洲訂單因紅海事件提前，促進ABS需求有所提升。

大陸PP開工率78.62％，浙江石化三線計畫檢修，PP年底穩定生產為主；受國際油價影響目前原料丙烯價格相對偏強，給予成本支撐，預計近期PP價格區間偏強震盪。春節前大陸PVC生產企業檢修較少，下游逢低備貨，市場價格小幅震盪。