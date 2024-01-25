美眾議院訪團透露 雙重課稅很快有好消息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今（25）日上午接見「美國聯邦眾議院國會台灣連線跨黨派共同主席訪問團」，感謝美國國會長期以來不分黨派對台美關係的支持，並期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為台美雙方打造互惠的經濟交流環境。

蔡英文也表示，台灣會堅定地走在民主道路上，也會繼續走向世界。期待透過台美交流，擴大台灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展。

蔡英文致詞時提到，在這個月台灣完成總統大選過後，我們看到美國國會兩院有超過百位跨黨派議員表達祝賀。眾院「國會台灣連線」除了在第一時間發布聲明，肯定台灣的民主選舉，迪馬里議員和貝拉議員更以共同主席的身分來訪，展現對台灣的重視和支持。

蔡英文指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，議員們的來訪也格外具有意義。她要感謝美國國會長期以來不分黨派，對台美關係的支持。尤其，在深化台美經貿連結上，「國會台灣連線」扮演著非常重要的角色。

蔡英文進一步指出，從2019年，「國會台灣連線」就發動161位跨黨派眾議員，聯名支持台美洽簽雙邊貿易協定；到2022年，也發動200位眾議員聯名支持台灣納入美國「印太經濟架構」。這些行動都為「台美21世紀貿易倡議」奠定啟動的基礎。

蔡英文說，她知道迪馬里共同主席、貝拉共同主席都非常關心台美雙重課稅問題。我們期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為台美雙方打造互惠的經濟交流環境。她也要再次感謝訪團貴賓以行動支持台灣。這些年來，因為有各位好朋友的支持，台灣與美國以及更多民主夥伴持續加深合作關係。

她表示，未來，台灣會堅定地走在民主道路上，也會繼續走向世界。就如「國會台灣連線」所做的努力，我們期待透過台美交流，擴大台灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展，「我們一起繼續努力」。

迪馬里致詞時指出，民主制度非常有趣，美國國會中時常針對不同議題產生激烈辯論。然而，此次訪團清楚傳達一個訊息，即美國不分黨派，堅定支持台灣及其繁榮與安全。

迪馬里提到，很高興能與蔡總統及其政府團隊就雙方共同關切議題進行合作，關於蔡總統所提的雙重課稅議題，相信很快就能有好消息。

迪馬里表示，他們明白台灣人民承受來自中國對台灣選舉的干預及其他更多行為，也非常清楚台灣與中國間的巨大差異，台灣是自由、繁榮與民主的閃亮之星。他期盼與台灣持續合作，也再次感謝蔡總統及團隊的出色成績。

貝拉致詞時表示，此行他與迪馬里一起率團來訪，是要慶賀台灣人民成功展現民主及對於自己未來道路的自由意志。他說，美國聯邦眾院「國會台灣連線」是美國國會裡最大的黨團，這象徵美國人民對台灣人民的堅定支持。

貝拉感謝蔡總統過去多年來，致力於守護和平、自由、民主。美國國會非常了解目前台灣海峽與區域內所面臨的挑戰。他認為，選擇改變現狀的並不是台灣或美國人民，我們看到的是來自中國北京政權的侵擾行為。因此，所有相信自由的民主國家均應負起責任，共同面對。

貝拉也說，我們都希望能夠維持和平與繁榮的現狀。就如同過去45年台灣的和平與繁榮，我們將持續共同努力，創造下一個45年的和平與繁榮。適逢《台灣關係法》立法45週年，貝拉說，我們應重申該法的核心原則，那就是台灣人必須能選擇自己未來的道路，而台灣的未來也必須由台灣人民自己決定。