7檔陸港股ETF爆量 桿槓型飆逾10％！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸祭出「降準」救市，釋出人民幣1兆元（合新台幣4.43兆元）救股市及提振經濟，陸港股ETF齊開飆。國內掛牌陸股、港股相關ETF25日皆爆量，其中以2倍槓桿型ETF漲最兇，包括富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2（00753L）皆漲逾10％，復華香港正2（00650L）也漲逾9％，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上證正2（00633L）、元大滬深300正2（00637L）也都漲逾6％。

陸港股ETF檔檔爆量，其中，有7檔成交量都逾萬張。排名第一的元大滬深300正2爆量將近20萬張、富邦恒生國企正2也爆量11萬張、中信中國50正2爆量7萬多張，中信中國高股息、復華香港正2、富邦上證正2、國泰中國A50正2全都破萬張。

值得注意的是陸股高股息ETF也大吸睛。中信中國高股息ETF（00882）開盤1小時就爆出2萬多張大量，成交量居高股息ETF之冠，收盤時總量高達5萬5,857張，僅次於復華台灣科技優息ETF（00929）的7萬1,868張。

中信中國高股息（00882）截至1月24日，規模來到399.9億元，直逼400億元大關，且觀察近四周受益人數變化，自去年底的163,284人，連三周呈現成長態勢，單是今年以來至1月19日，受益人數已增加4,233人，顯示仍有不少投資人趁陸股蹲低之際逢低分批布局。

今年以來受經濟成長趨緩、房市降溫、債務違約等事件影響，中國股市表現較為低迷，但隨中國政府接連祭出救市政策，如官方籌組資金、央行降準等，有助於重振市場信心。中信中國高股息經理人葉松炫認為，股市跌深已來到相對便宜水位，在利多政策支撐下，可望帶來一波反彈行情。

葉松炫表示，大陸公布2023年GDP成長5.2％，雖優於官方目標值5％，但市場持續擔憂2024年經濟缺乏成長動能，加上2023年12月的中國通膨數據仍未見明顯改善，使得整體投資意願較為低迷，近期陸股走勢較為震盪。

法人指出，大陸人行宣布2月5日下調金融機構存款準備金2碼，預期釋放約一兆人民幣資金，優於預期，今年來首次降準為市場低迷中帶來曙光，市場樂觀期待後續政府更多政策出台穩增長，目前大陸主要市場指數PE估值處於歷史20％分位以下，PB估值處於歷史5％分位以下水準。在估值低且政策支撐下，A股短期有望震盪走升，但需注意反彈後可能的獲利了結，建議關注兼顧高景氣的TMT／高端製造／醫藥等板塊以及長期穩健的紅利資產。