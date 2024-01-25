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報運進口低動能遊戲用槍及其零附件 應檢附警政署同意文件或不列管證明

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台北關表示，為防止非制式槍枝改造危害治安，內政部已發布「低動能槍枝輸入審查規定」，經濟部也公告修正限制輸入貨品表，就輸出入貨品分類號列第9304.00.00.40-7號（射擊動能低於20焦耳／每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝）及第9305.99.00.10-4號（射擊動能低於20焦耳／每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝之零件及附件），新增輸入規定代號「364」，規範進口槍枝或槍枝之零件及附件，進口槍管、滑套（轉輪）、槍機等為金屬材質者，依規定應檢附警政署同意文件或警政署核發的不列管證明文件。

據悉，針對低動能遊戲用槍，仍有進口人因未諳規定，輸入前未先取得警政署同意文件或不列管證明，或同時申報槍枝及其零附件者，僅檢附槍枝同意文件，誤以為零附件無需取得同意文件或不列管證明。

財政部強調，依據「低動能槍枝輸入審查規定」第2點第2項規定，進口人應於輸入30日前向警政署提出申請；進口人如未檢附同意文件，海關將逕依「遊戲用槍進出口通關查驗要點」第7點第2款及「內政部警政署與財政部關務署執行低動能槍枝查驗工作聯繫作業要點」規定，通報警察機關協同判斷，或將樣品送警政署實物查驗。

關務署表示，為維護商民自身權益，輸入低動能遊戲用槍及其零附件前應先申請取得同意文件或不列管證明，於通關時依規定誠實申報並檢附相關文件供核。

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