基隆新豐街人行道變「障礙賽道」 議長童子瑋會勘促改善

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基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，道路兩側大型社區林立住戶超過6000多戶，車流與人流都對道路形成龐大負荷，然而人行道破損嚴重、高低落差大，民眾常跌倒受傷，居民表示「簡直是行人地獄」。對此基隆市議長童子瑋與市議員許睿慈近日召集基市府及周邊管委會會勘，童表示，短期先請基市府工務處針對人行道路面破損修繕，長期則配合內政部「新豐街交通設施改善計畫」改善人行空間，打造行人友善環境。

為解決新豐街行人環境問題，童子瑋及許睿慈邀集基市府交通處、工務處、都發處，及兩側社區的管委會一同會勘。許睿慈指出，新豐街戶數眾多，對於行人空間的需求大，然而早年因未妥善規畫，使行人空間之土地所有權分屬於不同社區，導致人行道缺乏串連整合，公部門也難以介入。在年久失修下，更產生居民跌倒受傷，跟社區對簿公堂的狀況。

許睿慈表示，新豐街沿線水溝蓋與花圃等公共設施擺放的位置及設計，也對行人動線形成阻礙與危安，僅單側靠近巴賽隆納社區、海洋大學世界社區尚有人行空間，且長期供公共通行使用，基於行人安全及公共利益，應由市府出面統合改善。

議長童子瑋表示，現階段應將新豐街人行道改善的議題拆分成短期與長期，短期應請工務處針對人行道路面破損的部分先修繕，另外交通處應配合內政部「新豐街交通設施改善計畫」針對新豐街沿線人行空間改善進行長期設計規劃，以打造行人友善交通環境。

工務處回應，會針對新豐街沿線需進行修繕的點位先行改善。交通處則回應，會配合內政部計畫，針對新豐街沿線規劃建置全段友善人行道、智能交通號誌改善、道路標誌標線及道路路口安全檢討改善，並整合串連各社區前人行道設計，打造行人友善空間。

新豐街行人問題困擾居民多年，去年12月內政部長林右昌也前往視察，林表示內政部推動「提升道路品質」與「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」基隆市已核定18案，中央補助約2億8128萬元，經費充足。

林右昌強調，新豐街停車的需求要納入整體改善規畫內，八期重畫區要有替代道路，才能緩解在地的車流跟交通壓力，請市政府必須要更細緻評估，讓民眾能夠實質感受到通行環境及品質確實有改善，才是改善的關鍵及重點。