Klook啟動擴大投資台灣2.0計畫 未來3年投資75億

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全球的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook台灣25日宣布啟動「擴大投資台灣2.0計畫」，預計接下來3年內投資台灣75億元以上，用於打造台灣創作者社群、快速累積台灣觀光內容，並推動大型活動來台展演、優化產品方案、導入AI等；Klook將透過此計畫打造台灣在地旅遊生態系，吸引更多亞洲甚至全球旅客來台，力助商家夥伴掌握年輕世代旅遊趨勢和偏好，觸及不同觀光客群。

Klook商務長范偉能表示，2023年旅遊業快速復甦，亞太地區旅客的積極出遊尤為重要，2023至2028年成長率預估近乎歐美地區2倍，其中年輕自由行旅客積極出遊，對獨特體驗的渴望以及旅遊支出的增加，塑造了與疫情前不同的旅遊形態。

Klook最新《亞太區旅遊脈動大調查》指出，2024年計畫出國的亞太旅客比例約80％，與去年相同，但超過90％旅客打算在旅行上花費相同或更多錢，這比例較去年多出1成；其中60％旅客將超過一半的旅費用於體驗行程。

調查也顯示48％亞太旅客會因為特殊活動而安排出遊，例如不能錯過的演唱會、體育賽事或節慶活動等，這比例較去年增加11％，7成旅客則會在出發前預訂好當地所有行程和活動；顯示相對於2023年報復性旅遊，今年亞太區旅客顯得更有規劃且目的明確，能累積獨特回憶的體驗更加吸引旅客目光。

社群內容也大大影響著旅客偏好，《亞太區旅遊脈動大調查》18至44歲的受訪者中，幾乎所有人（96％）都會在社群媒體上分享旅遊經歷，62％透過網路上其他人真實回饋獲得旅遊靈感，短影音和照片分別以33％和27％成為最受歡迎的內容形式，而在社群上特別吸睛的「獨特體驗」，自然更容易獲得年輕旅客的青睞。

2023年入境台灣人次達600萬，其中下半年就有約莫330萬外國人來台灣旅遊，其中超過120萬人次在Klook平台預訂台灣行程，使得Klook的市佔率從2019年的25％提升到35％，相當於每三名來台旅客中就有一人透過Klook預訂。

其中預訂量最多來自香港旅客，這也是觀光署統計2023年來台人次最高的海外旅客；其次是新加坡、韓國、菲律賓、美國和馬來西亞的旅客，東南亞旅客來台旅遊的動能仍舊十分強勁。

Klook內部數據統計，外國旅客來台大多選擇居住在台北和高雄市中心，如西門町、台北車站附近，或高雄車站至美麗島捷運站沿線。這些地點不僅方便旅客遊覽城市，也是許多熱門一日遊的接送點，例如從台北車站出發到花蓮太魯閣。在高雄，外國旅客同樣喜歡住在駁二商區或愛河沿岸等熱門景點，同時帶動周遭的旅遊體驗，例如愛河遊船或是駁二碼頭的渡輪體驗。

為力助台灣商家夥伴掌握年輕世代旅遊的趨勢與商機，Klook宣布啟動擴大投資台灣2.0計畫，打造在地旅遊生態系，吸引更多海外觀光客來台，協助商家夥伴觸及更多不同客群，加上平台系統的持續優化，打造更棒的預訂體驗和服務。

擴大投資台灣2.0將聚焦在四大領域：

1.打造創作者社群，共同推廣台灣：Klook在2023年推出Kreator計劃，目前全球已有超過15,000名創作者，預計今年將擴大招募至35,000名；台灣創作者的比例也將翻倍成長，與海外創作者共同推廣台灣觀光，估計今年底台灣旅遊相關影音內容的觀看次數將達到19億次。

2.推動大型活動來台，增加旅遊動力：Klook觀察大型活動如Taylor Swift The Eras Tour新加坡演唱會，或是預計今年2月在香港舉行，由球王梅西領軍的國際邁亞密CF足球表演賽，都能有效吸引海外旅客，不僅帶來票房收入，還能增加當地的旅遊消費，整體經濟效應約是票價的4至5倍。基於Klook過去幾年成功銷售大型活動的經驗，計劃在未來三年內持續促成更多這類活動在台灣舉辦。

3.產品創新、增加搭售方案：根據《亞太區旅遊脈動大調查》，70％旅客計劃在2024年前往沒去過的目的地，65％表示比起長時間待在同個地方旅遊，今年打算安排多個短途海外旅行；為滿足旅客嘗新的需求，Klook將持續增加平台搭售的方案，包括Klook pass通票，彈性打包當地玩樂、美食和季節性體驗等多元種類，同時也協助商家夥伴觸及不同類型的旅客。

4.導入生成式AI：Klook在去年推出AI聊天機器人K.AI，同時與Google Cloud合作，利用生成式AI來強化平台內容，包括自動翻譯、內容生成等，向旅客提供優質且準確的旅遊資訊，解答用戶在預訂前的疑問，改善預訂體驗，從而提升轉換率。

Klook台灣總經理李雅寧表示，2019年Klook推出擴大投資1.0計畫，包括擴大徵才、擴大點數使用和吸引更多日本旅客來台；儘管疫情打亂了我們的計畫，但目前階段性任務已完成：去年底我們在台灣開設了第二個辦公室，廣納人才，並在積分使用場景和國旅取得優異的成績單。

李雅寧表示，疫情的影響減弱，跨境旅遊逐步恢復正常，現在是往前推動擴大投資台灣2.0計畫的時候，整合過去三年在供應鏈和市場上積累的資源和經驗，並加大技術投入，打造和發展在地旅遊生態系，進一步發揮平台綜效，帶動在地旅遊市場起飛。