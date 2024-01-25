外資買超280億 台股返萬八 專家：續關注3大族群

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外資買超280億 三大法人1/25買超台股279億元

外資等三大法人周四（1/25）合計買超台股279.77億元。包括外資與陸資買超280.46億元；投信法人逢高酌量調節，單日賣超7.29億元；自營商自行買賣部分係賣超3.35億元，避險部分係買超9.97億元，合計單日買超6.62億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》睽違23個月 萬八榮歸

台股在台積電(2330)、鴻海(2317)尾盤收上最高帶動下，指數終場收上18000點，來到18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71％，成交金額2934.87億元。今天也是台股經過1年11個月後，收盤再度站上萬8。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期正值法說會旺季，預期多數公司今年均可以釋出不錯的訊息，而指數位在所有均線之上，盤面仍為多方掌控格局。

簡伯儀表示，中華經濟研究院發布最新預測，今年台灣經濟呈現「內外皆溫」，動力來自投資、國外淨需求及民間消費動能持續，經濟成長率為3.10％，較前二次的估測值上修。

依中經院估測，今年台灣經濟成長率應能「保三」，中經院強調投資和國外淨需求今年都可望轉為正成長，一旦全球推出寬鬆貨幣政策，也將帶來資金成本降低的利多。

民間消費是近2年台灣經濟成長動能的支柱，歷經去年高達8.38％的消費高成長後，2024年成長力道仍有2.08％，主因來自勞動市場改善、觀光休閒活絡，及薪資成長可望高於通膨等，今年經濟成長將呈現內外皆美。

央行公布2023年12月金融情況，數據顯示與股市有關的四大指標包括證券劃撥存款、融資餘額、股市成交值與台股指數全數轉多，其中，散戶信心指標，證券劃撥存款餘額漲至3兆3,359億元，較前一個月增加462億元，連兩增並創下四個月新高，顯示市場資金相對寬鬆。

另外目前正值法說旺季，預期多數公司對今年看法相較於去年均偏向正面，加上目前股價仍維持在所有均線之上，預期5日線未跌破之前，大盤仍處在多方格局。

（時報資訊 莊丙農）

台積電領軍電子權值股強勢 台股漲126點收復萬八

美科技股強勢，帶動台積電漲2.39%收642元創波段高點，台股受到電子權值股強勢表現激勵，站上萬八關卡，收在18002.62點，上漲126.79點。法人表示，可續留意人工智慧（AI）趨勢以及營運展望優於市場預期族群。

美科技股強勢，費城半導體指數勁揚1.54%，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創收盤新高，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%站波段高點，微軟（Microsoft）市值盤中首度突破3兆美元大關，繼蘋果（Apple）之後成為史上第2家市值超過3兆美元的企業，帶動台股今天走揚。

大盤數度觸及萬八大關，午盤最高18014.26點，上漲138.43點，創2022年3月初以來波段高點，尾盤電子小反彈，收復萬八大關。

終場加權指數收在18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71%，成交值新台幣2934.87億元，台股連2日單日交易量未達3000億元。

電子股今天終場漲1.12%，金融小漲0.16%，航運股跌0.88%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑跌0.36%，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑跌0.33%。

主要電子權值股強勢，台積電終場收在642元，漲2.39%，市值達新台幣16.6兆元，聯發科收943元，小漲0.75%，鴻海收102元，漲1.49%，日月光投控收137元，漲2.24%，聯電收52.3元，漲3.36%。

人工智慧AI概念股翻黑，其中廣達收249元，跌0.4%，緯創翻黑收115元，跌0.86%，AI PC概念股華碩收458元，小漲0.66%，宏碁翻紅收47.6元，小漲0.53%。

紅海通航危機未解，貨運三雄長榮收151.5元，跌1.3%，陽明收49.25元，跌1.1%，萬海收49.75元，跌1.49%。

千金高價股漲跌互見，其中股王世芯-KY收3720元，漲1.09%，股后信驊收3085元，漲0.16%，大立光收2550元，漲0.59%，創意收1555元，跌6.33%，緯穎收2095元，跌1.41%，川湖跌3.94%收999元，失守千元，高價股仍有「十千金」。

台新主流基金經理人張格靜表示，美債殖利率和美元回落，新台幣匯率升值，帶動熱錢湧入，推升台股強勢表現。

展望台股後市，張格靜指出，美國聯邦準備理事會（Fed）降息預期已反映在過去一段股市漲幅，迎來新一輪財報季，新台幣匯率強升，以出口為主的電子業將承受不小幅度匯損，股價或有波動，短線台股盤勢震盪。

觀察類股族群，張格靜表示，可續留意AI趨勢以及營運展望優於市場預期族群，股價位階低的個股也有機會受青睞。

(中央社)