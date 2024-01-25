迎接債市多頭 債券基金新兵出發！

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隨著升息循環將步入尾聲，投信搶發債券基金。法人指出，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券基金投資契機。

群益投信指出，「群益時機對策非投資等級債券基金」25日獲得金管會核准募集，預計將在3月4日開募，這是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，投資標的以非投資等級債為主，投資等級債為輔，主要投資標的以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

債券型基金在國內長期暢銷，隨著升息循環接近尾聲，債市多頭將起，後市來看，穩健資金仍有望持續流入債市，據了解，群益時機對策非投資等級債券基金投資範圍涵蓋全球，主要投資於全球非投資等級債券，並依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化，動態配置投資等級債券、資產抵押債券（ABS）、新興市場債券，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動。雖然單一債券各擁優勢，但是卻無法滿足投資人求報酬、固收益、賺時機的所有願望，若有一檔採取複合債投資對策的債券基金，將更適合現階段債券投資人。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，美國升息循環進入尾聲，債市也迎來順風，今年來資金持續增持債券資產，觀察2023年Fed最後一次升息以來各債券報酬表現比較，包括公債、新興市場債、投資等級債普漲0.9％、4.0％、4.0％，但非投資等級債卻呈現反彈向上態勢上漲6.5％，優於其他債種。聯準會延續暫停升息的決定，市場開始預期最快上半年就有降息可能，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，債券受惠程度相對高，投資人不妨採取複合債投資策略因應。