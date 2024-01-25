房市重返「價穩量增」格局 2023年Q4國泰房地產指數房價漲勢見收斂

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今（25）日最新出爐的2023年第4季國泰房地產指數顯示，房市表現，相較上一季與去年同季，都是「價穩量增」格局。觀察四季移動趨勢，與2013、2014年波段高點相比，全台七大都會本波成交價仍超過前次波段高點；雖然第3季呈價穩量縮現象，第4季已重返價穩量增格局，不過，漲勢有趨緩現象，漲勢有收斂趨勢。

本季開價、議價率及成交價皆維持穩定；推案金額小幅增加，銷售率及成交量皆大幅增加。

央行下修 2023 年全年經濟成長率為 1.40％，並維持政策利率不變。進一步觀察各地區表現，相較去年同季，成交價部分，除新竹、台南下跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲。

成交量部分，國泰房地產指數顯示，除新竹、台南減少外，其餘地區成交量呈穩定或增加。從四季移動趨勢觀察，與2013、2014年波段高點相比，各地區本波成交價仍超過前次波段高點，惟漲勢有趨緩現象；成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點。

國泰房地產指數顯示，2023年第4季在平均地權條例及總統大選等影響下，全國推案量年減一成多；交易量則受惠於景氣復甦出口表現回穩、台股大漲等因素而回升。綜合本季房市，相較上一季及去年同季皆為價穩量增，房市表現偏熱；在「健全房地產市場方案」措施繼續推動下，平均地權條例及囤房稅 2.0 預期將持續發酵，且央行未鬆綁管控政策，同時通膨相較去年已然趨緩的狀況下，大選過後房市仍須持續觀察。

從全年回顧來看，自住需求仍是2024年房市撐盤主力，延續2023年走勢，2024年房市預期走向「價量盤整」態勢。