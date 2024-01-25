避免愛心遭利用 動保團體籲「捐款救浪浪」捐款要謹慎

近年來臉書或一些網站出現許多一頁式廣告，鼓勵民眾捐款幫助流浪動物。台灣動物緊急救援小組25日說，其小組救回的傷病貓狗一定有後續公布在官網，清楚紀錄救援與醫療過程；但後續更新需要一定時間，請多一些耐心並持續追蹤關心，也籲請民眾捐款時小心，避免愛心被人利用。

台灣動物緊急救援小組25日表示，這類網路平台發起「集食計畫」，針對糧食、醫療較為缺乏的中小型「浪浪園區」資助，宣稱以「集糧不捐款」的方式將飼料送到需要幫助的「浪浪園區」，網站或臉書粉絲專頁會放上園區的相片、影片，以及飼料送達後「愛爸、愛媽」的簽收單、感謝話語等，看似很有愛心。

不過，這類網站的內容排版、圖文敘述方式都非常相似，且藏著許多一頁式商店概念，當民眾的愛心、同理心被激發後，就會想幫助浪浪。但有網友表示，他每個月都小額資助，前後大概有一年時間，也拉了朋友加入一起「做愛心」，但後來朋友觀察到捐助的飼料好像都是固定廠商，他再轉換到其他名稱類似的平台，又發現受幫助的「浪浪園區」重疊性頗高，但留言詢問公司名稱及是否有勸募字號時，留言卻被刪除、後來也被封鎖，令他相當不解。

動保團體說，民眾捐款請謹慎，避免愛心被不法人士利用了。雖然募糧平台的行為並未違法，不過做法值得商榷，目前有業者以社會企業名義募糧，而民眾知道款項是購買特定品牌捐助浪浪園區，爭議較小。但動保團體也建議，如果民眾發現網站上受幫助的園區圖片、影片太少、臉書專頁更新頻率低，網友留言太過千篇一律，或幾乎沒有詢問資助問題、沒有小編回應等，都盡量存疑，不要輕易捐款或捐糧。