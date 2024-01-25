台南爭取延長照顧經費 公幼新制上路家長每小時僅負擔35元

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以往公幼只要放寒暑假，家長就須尋求托育場所，每月需負擔近萬元費用，台南市政府為減輕家長育兒負擔，向中央建議降低公幼延長照顧收費，且寒暑假比照非營利幼兒園收費，獲中央採納，國教署近日公布修正補助公幼延長照顧辦法，課後延長照顧每小時僅35元、寒暑假含餐點最多收費2000元，延托另計，並於今年寒假起實施，全國公幼家長都受惠。

台南市去年7月起由南市府自籌經費率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到6點，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，以及寒暑假應比照非營利幼兒園收費，教育部報請行政院爭取補助獲得同意，從今年寒假起全面實施，公幼家長1個月收費不到2000元，幫家長減輕不少負擔。

教育局長鄭新輝指出，該項政策為「台南爭取、全國受惠」，減輕公幼家長負擔，政策推出後，家長詢問讀公幼的比例也提高，將有助於讓家長讓小孩就近讀公幼。

市長黃偉哲表示，南市為減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，讓家長有更多選擇，但也造成公立幼兒園的招生壓力，延長照顧的配套措施讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇的疑慮，樂見中央此次採納台南建議作為修法的方向，使全國都受惠。

鄭新輝說，此次公幼延長照顧新制，不只在收費上降低，寒暑假的午餐、點心也列為補助範圍，讓公幼的家長更放心。此外，自今年7月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力的壓力，也減少園內教保人員的負擔，預期新制實施後，參加延長照顧的幼生將大幅增加，家長不用再擔心幼生寒暑假延長照顧收費高昂，對於未來公幼的招生也非常有幫助。