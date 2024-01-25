晤美眾院台灣連線訪團 賴清德：捍衛台海和平穩定

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美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，在大選後第一時間組團來台，在大選後表達對民主台灣的祝賀。副總統賴清德今（25）日上午接見時表示，期盼美方持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅相關法案能及早完成立法。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，包括共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人，24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

賴清德上午在總統府接見訪問團致詞表示，在此關鍵時刻訪台，充分表現美國對台灣「堅若磐石」的支持。他提到，台灣位處西太平洋第一島鏈，面對中國威權擴張最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且台灣在全球關鍵產業供應鏈扮演不可或缺的角色。

他表示，做為全球民主陣營重要成員，過去8年，台灣在蔡總統帶領下，即使面對變化劇烈的世界局勢，依然堅守民主價值、捍衛台海和平，同時積極布局全球、強化韌性，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，台灣仍能沉穩因應，努力維持台海和平穩定的現狀。

賴清德認為，現在的台灣已經成為「世界的台灣」。未來，將在總統蔡英文所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀。期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

他期盼持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。

賴清德說，今年是「台灣關係法」立法45週年，該法是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石，期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

迪馬里致詞時表示，此行主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。經由這次透明選舉，再次展現台灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界楷模。

貝拉致詞表示，賴清德所提及確保區域的和平繁榮與穩定，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，不能再容忍任何侵略行為，台美都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。

副總統指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，該法是推動臺美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，臺美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

最後，副總統再次感謝兩位共同主席來訪，並祝福此行訪臺圓滿順利。

隨後，迪馬里共同主席致詞時表示，此次美國眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團來訪，主要傳達的訊息是美國對臺灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。

迪馬里共同主席指出，經由這次透明的選舉，再次展現臺灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。

迪馬里共同主席強調，美國國會對臺灣的支持不僅真實、深厚，也將持續茁壯發展。「國會台灣連線」是美國國會中最大的黨團，他們為臺灣人民感到驕傲，也很自豪臺美關係一如既往地牢固，並將持續強化。他要代表美國人民及「國會台灣連線」，再次向賴副總統及臺灣人民表達恭賀之意。

接著，貝拉共同主席致詞時指出，他非常認同迪馬里共同主席的致詞內容，他也要代表另外兩位無法出席的共同主席表示，「國會台灣連線」是跨黨派且非常支持台灣，他們認為在這次台灣選舉之後，盡快來臺祝賀臺灣人民的選擇非常重要。

貝拉共同主席提到，他與賴總統當選人都是醫生出身，身為醫生，他們都立誓要服務患者，而身為公職人員，也立誓要為人民服務，他相信賴總統當選人會非常認真服務台灣人民。

貝拉指出，賴總統當選人提及將確保區域的和平繁榮與穩定，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，我們不能再容忍任何侵略性行為，我們都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。此信念也是美國人民、國會、政府與台灣交往關係的基石，非常期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。

訪賓一行由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵、駐美國代表處大使俞大㵢陪同，前來總統府拜會副總統，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。