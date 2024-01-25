春節衛生福利服務專案 陪伴民眾暖心過好年

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農曆春節將至，為維護全體國民之健康與福祉，使各項衛生與福利服務不中斷，衛福部25日指出，推動「春節期間衛生福利服務專案」，陪伴民眾暖心過好年：

一、食品稽查：衛生福利部已啟動年節食品稽查及查驗計畫，強化春節應景食品、常見食材之查驗，以維護我國食品安全，稽查結果可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢。

二、關懷弱勢：透過民、警、消、衛福、教育等系統合作，加強落實兒少保護措施，另就遊民、獨居長者，或遭逢急難者、弱勢家庭等，提供關懷及相關社會扶助，主動提供民眾及時及必要協助。

三、珍重生命：主動關懷訪視具自殺企圖之高風險個案，並結合生命線、張老師等民間資源，共同守護民眾心理健康。

四、完備醫療：民眾可透過衛生福利部中央健康保險署網站、「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，或撥打免費諮詢專線（0800-030598／02-4128-678），查詢春節假期期間醫療院所看診時段。針對將於春節假期期間用罄之慢性處方箋，已開放民眾可提前自113年1月29日起領取下個月用藥。

五、持續長照：春節期間各縣市仍持續提供長照服務，包括居家服務、專業服務、喘息服務，及餐飲服務等，有需要的民眾可於春節前撥打1966長照服務專線，預先申請所需服務。

六、周延防疫：本部持續嚴密監測國內外疫情趨勢，強化防疫各項作為，民眾也可自疾管署官網、FB或Line@疾管家獲取最新疫情資訊。

七、春節期間民眾若遇到緊急情況，可撥打下列專線：

1.113保護專線：提供家暴、性侵害事件等通報援助（24小時不打烊）。

2.1957福利諮詢專線：提供社會救助及社會福利等服務諮詢（每日8時至22時）。

3.1925安心專線：全年無休自殺防治守護（24小時不打烊）。

4.1922防疫達人專線：民眾疫情通報及諮詢（24小時不打烊）

5.0800-030-598／02-4128-678健保諮詢專線：醫療院所看診時段查詢（每日9時至17時）。

6. 0800-770-885毒品諮詢專線：提供藥癮者及其家屬、朋友、一般民眾諮詢（24小時不打烊）。