「高熵合金之父」清大葉均蔚 登台灣科學界影響力第1人

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清大材料系講座教授葉均蔚開創全新金屬調合學，研發出無火花無毒的高熵合金安全工具，被譽為「高熵合金之父」，日前他也登上美國史丹佛大學團隊公布的「全球前2％頂尖科學家」榜單，在單年度科學影響力排行榜中名列全台第1；全球材料領域榮登第2名，在華人材料領域中排名第1。

清大指出，葉均蔚打破以往學界所認知合金所含金屬元素越多、比率越高越易脆裂的迷思，率先提出高熵合金理論。他混合5種或5種以上等量或比例接近的元素，創造出更強、更韌、更輕，且耐高溫、抗腐蝕、延展性更高的新型合金，開創全新的高熵材料研究領域。

美國史丹佛大學團隊自2019年起，使用全球最大的論文引用資料庫Scopus，依據總引用次數、綜合評估質與量的H指數、單獨或第一作者等6項關鍵指標，來分析全球約960萬名科學家的研究表現，發表「全球前2％頂尖科學家」榜單，其中包括「終身」及「年度」2項科學影響力排名。

史丹佛大學團隊於2023年底公布的「年度科學影響力排行榜」中，統計全球科學家在前1年，即2022年的年度科學影響力，葉均蔚在全球所有領域的科學家中排名第152名，並榮登全台第1，值得一提的是，葉均蔚在2022年度全球材料領域的科學影響力排名第2。

葉均蔚表示，他歷年來發表論文的篇數294篇，總引用次數近4萬4000次，都不算是最多的。他的研究團隊包括林樹均及陳瑞凱兩位教授在內，只有20多人，且以碩士生為主，可說是「小本經營」。

葉均蔚學士、碩士、博士學業都在清大完成，一輩子沒有留過洋，是道地台灣土產博士，早在1995年時就有了高熵合金的構想及探索，但這個顛覆傳統材料配方思維的想法卻不被接受，但他仍堅持不懈，一步步實驗、驗證，建立起高熵合金的理論架構。

2004年葉均蔚一口氣發表了5篇震撼國際的重磅論文，命名「高熵合金」(High-entropy alloys)，論述高熵合金原理，並提出4項核心效應，帶動了其它高熵及中熵材料研究，自此開創全新的材料研究及應用領域。

自葉均蔚開創高熵合金及高熵材料一方之學，帶動了全球許多新材料的開發和研究，每年相關論文數呈指數性成長，累計論文數超過1萬5千篇；開發出的新材料具有力學、物理、化學及功能上的優越特性，已應用於民生、智慧機械、生醫、國防及太空科技等領域。

葉均蔚被國際譽為「高熵合金之父」，榮獲2021年行政院傑出科技貢獻獎。頂尖國際期刊《自然（Nature）》更在2016年特別越洋專訪葉均蔚，報導他獨創的「金屬調合學」，肯定了台灣為高熵合金發源地的研發成果。

「我所有的研究都是從清華校園、從台灣的這塊土地做起來的，」葉均蔚認為，只要有想法、能堅持，以台灣的資源也能做出令全世界刮目相看的頂尖研究。清華大學圖書館現正展出「亂度中的哲學-高熵合金之父葉均蔚」特展，也特別製作了一面金屬元素週期表牆。