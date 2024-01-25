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專業熱心 台屋陳嘉諭為客戶處理賣房背後真正難題

  • 中時即時 王莫昀
台灣房屋新竹經國直營店店長陳嘉諭為客戶處理賣房背後真正的難題。（台灣房屋提供／王莫昀台北傳真）
台灣房屋新竹經國直營店店長陳嘉諭為客戶處理賣房背後真正的難題。（台灣房屋提供／王莫昀台北傳真）

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因同業一句話，差點讓70多歲林姓屋主嚇得不敢賣房，以為要繳納近600萬高額稅金。當屋主拒所有業務於千里之外時，只有台灣房屋新竹經國直營店店長陳嘉諭親赴稅務機構，為屋主權益了解清楚，最後告知屋主喜出望外的好消息，不僅順利讓物件出售，更進一步為屋主圓滿了照顧家人的心願。陳嘉諭表示，找房仲賣房其實想解決的是人生問題，銷售只是其中一項方式，為客戶處理賣房背後真正的難題，是他所能提供的終生售後服務。 陳嘉諭提到，因看見同業有銷售林姓屋主的房子，自己手中的客戶剛好在尋找類似物件，於是前往開發。認識後才知道，屋主獨居，子女都在美國，賣房是為照顧長年住在醫院行動不便的妹妹。屋主聊到，妹妹請外籍看護，照護上不夠專業，雖然想賣房改善妹妹照護的環境，但也不知即使賣掉後，下一步該如何安排。 不忍屋主70多歲還舟車勞頓往返新竹台北探望妹妹，陳嘉諭經常主動載她往返醫院探視，「其實就把她當自己家長輩，想到她年紀大了只有一個人，希望能盡一份照顧的心力。」陳嘉諭說，比同業幸運的是，台灣房屋集團旗下的亞洲健康智慧園區，提供結合環境、溫泉、餐飲、醫學、護理的度假飯店型照護宅，正好能解決她們的煩惱。他將物件售出後，協助屋主與她妹妹順利取得兩間照護宅，不僅讓她妹妹未來能獲專業照顧，姐妹倆還能住在一起，彼此作伴，甚至後來當屋主女兒從美國回來了解狀況時，竟然連女兒也購入一間，將來三人能相互照應。林姓屋主感謝的說，她從沒想過會有這麼好的結果，委託台灣房屋，是她人生下半場最美好的安排。 陳嘉諭說，當初認識林姓屋主時，她正猶豫該不該賣房，因為她是原地主戶，出售的物件是都更分回的房子，同業告訴她立即出售要繳45％房地合一稅，算算將近600萬，令她萌生退意，本來也跟陳嘉諭說她不賣了，幸好陳嘉諭受過專業教育訓練，告知屋主「地主戶和一般買賣戶計稅完全不同」。為了讓屋主放心，他親自跑到國稅局房地合一稅科，為她了解地主戶的計算方式，也至稅捐處申請稅單，加上台灣房屋專業代書協助，幫屋主算出僅需繳納222萬房地合一稅，是原本預期的三分之一，於是她專任委託陳嘉諭，而陳嘉諭也沒讓她失望，一手包辦所有複雜手續，為她省事也省心。 總是在為客戶奔波，笑稱自己像工作狂的陳嘉諭，凡事工作第一，「有次休假帶妻子與小孩及長輩去宜蘭玩，結果同仁打來我馬上趕回新竹，留下家人在宜蘭。」陳嘉諭表示，雖然對家人有些虧欠，但身為店長，有責任把客戶擺第一，「處理完我又連夜從新竹再趕回宜蘭，很感謝妻子的體諒與支持」。 退伍後第一份工作就踏入台灣房屋，陳嘉諭努力為客戶圓夢的精神，讓他30歲時就擔任起店長職，入行9年之間，他不但買了房，也成家立業，圓了自己的夢想。 陳嘉諭說，「客戶服務是永續的，我不只做銷售，還要讓客戶圓夢。台灣房屋一直在做永續服務，從植樹造林3萬5,000株，追求環境與人健康的共生，植樹也樹人，深耕服務才能永續經營。」

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