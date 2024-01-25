專業熱心 台屋陳嘉諭為客戶處理賣房背後真正難題

因同業一句話，差點讓70多歲林姓屋主嚇得不敢賣房，以為要繳納近600萬高額稅金。當屋主拒所有業務於千里之外時，只有台灣房屋新竹經國直營店店長陳嘉諭親赴稅務機構，為屋主權益了解清楚，最後告知屋主喜出望外的好消息，不僅順利讓物件出售，更進一步為屋主圓滿了照顧家人的心願。陳嘉諭表示，找房仲賣房其實想解決的是人生問題，銷售只是其中一項方式，為客戶處理賣房背後真正的難題，是他所能提供的終生售後服務。 陳嘉諭提到，因看見同業有銷售林姓屋主的房子，自己手中的客戶剛好在尋找類似物件，於是前往開發。認識後才知道，屋主獨居，子女都在美國，賣房是為照顧長年住在醫院行動不便的妹妹。屋主聊到，妹妹請外籍看護，照護上不夠專業，雖然想賣房改善妹妹照護的環境，但也不知即使賣掉後，下一步該如何安排。 不忍屋主70多歲還舟車勞頓往返新竹台北探望妹妹，陳嘉諭經常主動載她往返醫院探視，「其實就把她當自己家長輩，想到她年紀大了只有一個人，希望能盡一份照顧的心力。」陳嘉諭說，比同業幸運的是，台灣房屋集團旗下的亞洲健康智慧園區，提供結合環境、溫泉、餐飲、醫學、護理的度假飯店型照護宅，正好能解決她們的煩惱。他將物件售出後，協助屋主與她妹妹順利取得兩間照護宅，不僅讓她妹妹未來能獲專業照顧，姐妹倆還能住在一起，彼此作伴，甚至後來當屋主女兒從美國回來了解狀況時，竟然連女兒也購入一間，將來三人能相互照應。林姓屋主感謝的說，她從沒想過會有這麼好的結果，委託台灣房屋，是她人生下半場最美好的安排。 陳嘉諭說，當初認識林姓屋主時，她正猶豫該不該賣房，因為她是原地主戶，出售的物件是都更分回的房子，同業告訴她立即出售要繳45％房地合一稅，算算將近600萬，令她萌生退意，本來也跟陳嘉諭說她不賣了，幸好陳嘉諭受過專業教育訓練，告知屋主「地主戶和一般買賣戶計稅完全不同」。為了讓屋主放心，他親自跑到國稅局房地合一稅科，為她了解地主戶的計算方式，也至稅捐處申請稅單，加上台灣房屋專業代書協助，幫屋主算出僅需繳納222萬房地合一稅，是原本預期的三分之一，於是她專任委託陳嘉諭，而陳嘉諭也沒讓她失望，一手包辦所有複雜手續，為她省事也省心。 總是在為客戶奔波，笑稱自己像工作狂的陳嘉諭，凡事工作第一，「有次休假帶妻子與小孩及長輩去宜蘭玩，結果同仁打來我馬上趕回新竹，留下家人在宜蘭。」陳嘉諭表示，雖然對家人有些虧欠，但身為店長，有責任把客戶擺第一，「處理完我又連夜從新竹再趕回宜蘭，很感謝妻子的體諒與支持」。 退伍後第一份工作就踏入台灣房屋，陳嘉諭努力為客戶圓夢的精神，讓他30歲時就擔任起店長職，入行9年之間，他不但買了房，也成家立業，圓了自己的夢想。 陳嘉諭說，「客戶服務是永續的，我不只做銷售，還要讓客戶圓夢。台灣房屋一直在做永續服務，從植樹造林3萬5,000株，追求環境與人健康的共生，植樹也樹人，深耕服務才能永續經營。」