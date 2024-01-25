竹縣〔笜‧跡〕ART典藏作品首度巡迴 50名跨世代藝術家參與展出

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新竹縣文化局美術館〔笜‧跡〕—返景入心 2024 HSINCHU ART巡迴展，展出文化局典藏竹塹地區跨世代、跨媒材共50位藝術家的作品，縣長楊文科25日指這是竹縣第一次將新竹地區藝術家及新竹美展竹塹獎得主作品，從新竹出發將踏足彰化、高雄、台北做巡迴展，讓全台民眾看見竹縣美術館典藏品，探索「新竹藝術」發展的足跡。

2024 HSINCHU ART巡迴展，自即日起至3月3日止在文化局美術館展出，27日舉行首展開幕式，3月在彰化、6至7月在高雄、10月至11月到台北巡迴展出，縣長楊文科邀請民眾，細細品味新竹縣深厚的文化底蘊。

文化局長李安妤表示，展覽策劃五大展區，從藝術家對於「實體的凝視」到「心靈的關照」，依照「鄉情、女性、所在、心靈與新銳」五個主題呈現，從作品中可以看到創作者各異的生命經驗，他們與居住環境的對話，及所處社會結構的衝撞。

觀展民眾可細細品味奠定新竹現代藝術啟蒙名家的平面或立體作品，能從蔡蔭棠、何肇衢、蕭如松、邱煥堂、曾定榆、高其恆、曾子雲、彭光均、黃順樂、童武義等前輩藝術家們，四、五十年前就展現出的「現代觀點」看見創新。楊文科和與會藝術家宣傳活動後，欣賞邱煥堂的陶藝作品「粄條」。

策展人陳惠琳表示，27日首展開幕式，下午2時開幕講座「陶語韶光」，由陽明交通大學藝文中心主任洪惠冠擔任引言人，特別邀請「台灣現代陶藝之父-邱煥堂、陶藝台灣之光-余成忠」，兩位新竹縣在地陶藝家現場對談，分享現代陶藝精神、國際參展經歷、未來展望與傳承，引領觀眾走入現代陶藝世界。

文化局表示，為了彰顯藝術與民眾共榮的精神，也慶祝文化局成立30周年，策展團隊特別推出「築願四城．文化三十」共創企劃，當展覽巡迴至新竹、彰化、高雄與台北時，邀請藝術家一人一願，將自己對家鄉藝術文化發展的期許，或是與參展藝術家的對話，寫在一支「竹簡」上，串連起四城觀眾彼此心中的理想。