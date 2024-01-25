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將來銀行撒錢 完成開戶抽開工紅包最高1.3萬元優惠

春節除了發財水，還有純網銀發8888元開工大紅包。圖／將來銀行提供
春節除了發財水，還有純網銀發8888元開工大紅包。圖／將來銀行提供

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年味漸濃，為祝國人在未來新的一年財運及貴人運贏得好兆頭，純網銀國家隊「將來銀行NEXT BANK」端出超大方紅包專案！即日起至2月20日，自己或推薦親友開立將來銀行帳戶，即有機會於開工後抽最高8888N點大紅包。

搭配將來銀行NEXT BANK本次開工紅包專案，此刻開立將來銀行帳戶正是時候，最高可獲價值逾1.3萬元的大禮包。將來銀行指出，除開工紅包外，現在開戶可享「一率雙響」，活儲享有20萬元最高3.5％、為期90天的超優利率，另還有至六月底的刷卡最高3.5％N點回饋，加上申辦最新推出的兆豐將來銀行聯名卡有最高價值1,980元的好禮可領，換算下來最高可獲價值13,268元。

華人社會多有「開工紅包」的習慣，通常於開工日祭祀儀式後發放，開工紅包同時也是傳統習俗上的「貴人財」，除寓意財運亨通，也有招貴人的祈福意念。將來銀行為祝「將將粉」在金龍年鴻圖大展、財源滾滾，特推出開業以來首次舉行的開工紅包抽獎活動，而且限量5,000包。

將來銀行既有客戶方面，同樣加開工紅包專案，每介紹一名親友成為將來銀行存戶並完成裝置綁定可獲200N點，邀請人數無上限，介紹愈多領愈多，同時也可獲開工紅包抽獎資格，有望抽中8888N點，獲得開市好彩頭。

將來銀行表示，活動期間內自己開立或介紹親友開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定後，即可於2月23日～25日前往活動網站領取一份開工紅包，最低88N點，最高8888N點，限量5,000包，拿取銀行發出的開工紅包。

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