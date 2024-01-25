《國際金融》儘管經濟疲弱 預計歐洲央行將延後降息

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】儘管出現經濟衰退的風險，以及通膨已持續放緩，預計歐洲央行在周四(25日)仍會將利率維持在歷史高位不變，並可能推遲投資人對寬鬆政策的押注。

歐洲央行是在去年九月停止升息，讓利率維持在峰值，但一直堅持認為，現在討論政策逆轉還為時過早，因為物價壓力尚未完全消除，關鍵的薪資談判仍在進行之中。

然而投資人認為，歐央在經濟成長和通膨的判斷上犯錯，將很快的被迫做出政策轉變。

但是這樣的政策逆轉可能還不會出現在歐央的議程上，特別是上周歐央高層發出訊號，要市場相信利率將進入長期平穩期。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)可能會在周四指出，核心物價壓力仍然很大，特別是服務業，而且其它風險也很大，例如即將到來的工資協商、地緣政治緊張，包括戰爭和紅海航線的封鎖等。

拉加德和首席經濟學家連恩(Philip Lane)已多次指出，第一季工資結算(數據將在五月出爐)是一個重要指標。部分人士將該數據視為歐洲央行可能在6月的會議上首次降息的線索。

美國銀行(BoA)說，市場定價的撤回壓力可能會很強烈，因為拉加德曾說，市場過早和過快的降息預期，並不符合通膨回落到目標的趨勢。「我們預計拉加德會重申她在達沃斯論壇上的立場，即利率正處於最高水準，而大約在夏季的降息是較合理的」。

金融市場現在預計今年將降息130基點，首輪降息會在4月或6月，與兩週前相比，這是一個重大變化。兩週前市場預計3月或4月開始降息，今年降150基點。

歐元區在上季(第四季)可能陷入衰退。而一月經濟腳步緩慢，使得第一季可能成為連續第六個季度持平或出現負成長。

疲軟的經濟，加上低迷的大宗商品價格和高利率，將繼續壓低通膨率。目前通膨率為2.9%，歐洲央行預計在2025年之前，通膨不會回落至2%目標。

但德意志銀行經濟學家表示：「我們繼續預期，整體和核心通膨率在今年中旬之前會降至2%，比歐洲央行的預測提前一年或更久」。