《財政》超徵再普發現金？ 行政院這樣說

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【時報記者葉時安台北報導】行政院會後記者會，周四針對「去年稅收超徵創下史上第三高，是否再度讓全民共享經濟成果？」行政院發言人林子倫回應表示，政府也會將廣大社會意見，就總體賸餘狀況進行商討，也再次重申相關運用會堅守財政紀律，會鎖定優先還債以及加強建設兩大目標，符合國家與國人需求方式妥善運用相關財源。

財政部日前公布112年12月全國賦稅收入初步統計，去年稅收達3兆4319億元，年增5.7%，創下新高；去年度超徵3617億元，創下歷年第三高，連三年超徵。回顧去年4月還稅於民，啟動普發現金6000元，主因為111年超徵近5000億元，而去年超徵金額未達立委日前喊超徵4000億元再普發萬元水準。

行政院發言人林子倫表示，政府持續堅守財政紀律，帶動民間投資，而因為近年來台灣經濟穩健成長，去年連續七年都有歲入歲出賸餘，2022年更高達近5000億元，以致去年在疫情後強化社會韌性，讓全民共享經濟成果。

林發言人說明，關於去年度稅收已確認總預算有歲入歲出賸餘，行政院感謝民間社會跟政府再度共創經濟佳績，政府也會將廣大社會意見，就總體賸餘狀況進行商討，也再次重申相關運用會堅守財政紀律，會鎖定優先還債以及加強建設兩大目標，符合國家與國人需求方式妥善運用相關財源，並推動政府政務，讓台灣能更有續發展。

是否還稅於民，行政院長陳建仁、財長莊翠雲先前回應，有多的錢應先還債會是較正確做法。2024新年初始，選舉過後，近日仍面臨電價調漲聲浪，以及勞健保永續疑慮、軍備和長照預算等台灣長期問題，加上普發現金對經濟幫助是否大以及普發成本等考量也須列入。後續歲入歲出賸餘將在編列預算才能使用，並送到立法院審議，目前台灣三大黨不過半情況下，立院如何闖關以妥善運用相關財源。