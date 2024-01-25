觀光大復甦！郵輪來台今年估逾460艘次

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交通部統計，112年國際郵輪來台靠泊，已恢復至疫情前最高峰2019年的5成，今年將恢復至疫情前的7成以上，目前預報460艘次，進出港旅客80萬人次，全年可望更多。

交通部今天舉行例行記者會，說明郵輪來台復甦情形，112年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前最高峰（2019年）的5成，其中外籍旅客14萬人次，已近疫情前的9成水準。

交通部航政司長韓振華說，外籍旅客恢復更快，主要是去年有郵輪採取雙母港策略，同時以高雄及香港為母港，也為台灣帶來不少香港旅客。

交通部指出，依各港口預報資料顯示，今年郵輪靠泊台灣有460艘次，可恢復至疫情前的7成以上，進出港旅客超過80萬人次，可恢復至疫情前近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人次，恢復疫情前水準。

交通部指出，今年已預報靠泊台灣的郵輪，多半來自歐洲和日本，共約460艘次，有挪威的璽寶郵輪（旅行者、奧德薩號）、挪威郵輪（奮進號）將掛靠澎湖港，三井客船還會掛靠蘇澳港，義大利的銀海郵輪（銀葉號）申請靠泊台中港，法國的龐洛郵輪（卡地亞及日麗號）、澳洲的3艘珊瑚探險郵輪也會靠泊台灣。

韓振華說，台灣港務公司已陸續提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施，並增加郵輪來台誘因，包括：減免碼頭碇泊費、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案，吸引郵輪航商續將台灣納入航程規劃，增加在台靠泊艘次數。