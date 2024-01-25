不只影響春節！機師工會預告罷工警戒時間區段

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機師工會預告 2／7-18及3／30-4／7罷工警戒區段

機師工會表示，由於長榮航空資方於昨日地方／中央主管機關召開的協商會議中，很遺憾地仍未針對工會訴求提出任何對案以進行實質協商，機師工會於今（25）日理監事會中，有關工會長榮分會與長榮航空間之勞資爭議，決議於勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告以下兩段之罷工警戒區段，若協商未果，工會將於以下兩段罷工警戒區段發動罷工：

（一）、2月7日（周三）至2月18日（周日）。

（二）、3月30日（周日）至4月7日（周日）。

機師工會表示，為考量讓預計搭乘長榮航空之消費者／旅客，得以提前準備備案因應，因此提前公告上述兩罷工警戒區段，於此兩區段內之罷工行動，工會將會於罷工行動開始24小時前，於機師工會官方網站（https：／／www.tup.org.tw／）上，針對罷工開始時日等相關資訊進行明確公告。

機師工會今日的理監事也決議，日內將對工會內部長榮分會會員進行至少兩至三次「罷工演練」，以確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內、精準配合工會指令。

機師工會再次強調，工會依舊不放棄於正式罷工前與長榮航空資方進行實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間。

也因此，在地方／中央主管機關的努力下，原預計於下周三（1月31日）召開之協商會議，只要長榮航空資方於下周二（1月30日）前針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與實質協商。