歷史資料顯示 降息前一季是卡位美國非投資級債好時機

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聯準會降息時間延後，依歷史資料顯示，降息前一季是卡位美國非投資級債好時機，持有3個月平均報酬率即有4％！

保德信指出，近期美國蓬勃的就業市場與強勁的消費者支出，讓市場對於聯準會降息時間預期推遲，預料最快需於5月才有機會見到降息，而根據1984年以來統計顯示，只要在降息前一季進場持有美國非投資級債，持有3個月、1年分別可達到4％、5.5％的表現。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，根據芝加哥商業交易所CME的FedWatch觀察，聯準會1月31日會議按兵不動的機率高達97.9％且3月維持利率不變的機率亦提升逾5成，市場普遍認為首次降息時點將遞延至5月的FOMC會議，全年降息幅度預期由先前的1.5％，縮小至1.25％並至今年年底達到4.25％。

張世民說，回顧歷史共發生過6次降息，統計只要在降息前3個月進場投資美元非投資級債指數，並持有至降息發生當月底，指數報酬率可達百分百正報酬，且平均報酬率為4％，至於降息前3個月進場並持有1年的平均報酬率則為5.52％，正報酬率亦將近7成。

至於違約率的變化，張世民分析，美銀美林研究報告顯示，2023年12月美國非投等債違約維持2.4％不變，以產業觀察，高違約率主要分佈於媒體、科技與汽車產業，其違約率約落在7.6％至8.2％，若以評級區分，B評級美債違約率則達到近0％；CCC評級違約率呈現連續2個月小幅滑落至16.0％，顯見投資美國非投資等級債慎選標的相當重要。