三箭齊發，新纖今年營運看增

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新纖(1409)泰國回收聚酯粒工廠泰新廠產能持續增加；光電業務切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈；旗下新碩先進化工投入最高G5等級雙氧水的生產，目前產品處於認證階段，預計今年第二季可投產，第三季開始正式貢獻營收。新纖預期，今年營運可脫離去年谷底逐漸復甦。

因化纖客戶的庫存升高，使需求轉弱；加上全球通膨升息衝擊消費者購買力，新纖去年合併營收395.13億元，年衰退14.03％。

看好再生聚酯(r-PET)需求成長，新纖與日本三菱商事合資興建的泰新廠FTR(Flakes-To-Resin)聚酯產能已在去年第三季正式量產，年產能為21萬噸。

新纖指出，公司的r-PET除已獲台灣、美國及日本等國的FDA品質認證，也陸續取得台灣、泰國、歐洲、美國與日本的飲料廠商認證，預期今年的訂單及營收會比去年好很多。

化纖、工程塑膠及光電事業是新纖三大主要事業群。新纖指出，新纖表示，去年第四季長纖產品下單力道增溫，目前產線稼動率可達滿載。而從今年的市場及訂單能見度看，化纖事業應可逐季回溫，塑膠事業可望從第二季起看到曙光。

在光電事業中，新纖指出，已積極投入新品的開發，其中，在折疊手機領域應用逐漸升溫，新纖在光電業務方面切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈，看好未來3-4年應用可望起飛。

轉投資事業的多元發展，新纖已跨入半導體化學品領域，於台南廠生產的最高等級雙氧水，主要應用在半導體晶圓清洗方面，預計今年第二季就會正式投產。

新纖指出，由於該技術是跟比利時公司合作，相當成熟，目前正在認證階段，預期很快可以完成認證，進入量產，而對母公司貢獻營收，預估時間點會落在今年的第三季。