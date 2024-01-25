龍年到福容大飯店迎新年 吃喝玩樂從北到南一次到位

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福容大飯店榮獲世界品牌獎(World Branding Awards)肯定，世界品牌獎是全球首屈一指的獎項，由英國世界品牌論壇(World Branding Forum)所頒發，每年透過專家評鑑和大眾投票，遴選出年度最具代表的品牌，藉以肯定品牌價值、表彰世界級優秀品牌，蟬聯此榮耀，彰顯出福容大飯店國際級的品牌影響力與卓越成就。

龍年就要來福容大飯店過新年！春節連假就要這樣玩，吃喝玩樂從北到南福容一次到位！福容桃園機捷A8店享受三溫暖黃金美人湯，或福容台北一館安排一場舒心的SPA之旅，入住「容光煥發 好運連年」住房專案5,388元起，再贈Lih SPA療程乙套(20分鐘)。福容中壢店除夕至初五最低只要3,465元即可入住。福容高雄店領取限量小鴨造型禮品組。此外，假期恰逢西洋情人節，福容桃園店、福容花蓮店都推出情人節限定專案，提供精美紅酒等甜蜜小禮，提前預訂浪漫住宿，與戀人共享幸福時光。

福容福隆店今年春節推出「龍來福隆過好年」住房專案，2月8〜13日小年夜到初四期間入住經典房型精緻和洋客房每晚只要10,888元起，雙人入住除了可以品嚐精緻早餐和豪華晚餐外，還可以免費兌換精選好酒；四人入住可以共享海洋精緻早餐，再贈送福隆最夯溫溫炸雞桶。另外，除夕到初四期間晚上全家大小可以一起參加「賭神之夜」活動，安排大家耳熟能詳的台灣傳統遊戲，就是要讓你一整天在飯店都不無聊！福容淡水漁碼店推出「二大二小親子假期」12,999元入住市景豪華客房，再享淡水阿熊勇闖歡樂島無限暢玩卡、手作DIY兌換券、田園自助百匯午餐等八重好禮。福容桃園機捷A8店2月9〜13日推出「龍祥如意慶團圓」住房專案，與你一同歡喜賀新年！每晚4,289元起，再享多重好禮包含A8熊寶寶、福隆海洋溫泉入浴粉、三溫暖黃金美人湯及特別開放使用交誼廳，享受新春輕旅行。福容中壢店同樣推出春節住房專案，除夕至初五最低只要3,465元即可入住中壢站前星級飯店。

福容高雄店小鴨住房專案 豪華雙床、行政客房、景觀套房三種房型5,699元起。圖／福容大飯店提供

來高雄過年集結文創藝術與海港之美的玩樂路線，睽違十年重返高雄愛河的黃色小鴨！福容高雄店搭上這波小鴨熱潮，1月27〜2月25日推出「豪華雙床愛河景」5,699元起，再贈福隆海洋溫泉粉及限量小鴨造型禮品組，每日限量5間。活動期間凡穿著黃色服飾或配件，還可享田園咖啡廳9折優惠。七天的春節連續假期，福容高雄店精緻客房入住一晚，享福會員價最低只要3,872元起。

福容桃園店於2月13〜14日推出「情人節愛你9999住房專案」，入住全館最豪26坪福容套房一晚19,999元，住房提供心心相印迎賓蛋糕及精選紅酒，驚喜玫瑰花束，獨享浪漫客房布置、玫瑰愛心泡泡浴，並由專人服務於房間內享用量兩客「淮揚宴套餐」及隔日兩客豐盛自助早餐，每日限量一間。情人節品紅酒賞日出！

福容花蓮店推出「浪漫微醺！2024情人節住房專案」，2月14〜3月31日橫跨西洋情人節與白色情人節，兩人成行入住指名率最高的海景客房，平日只要3,899元起，想入住更浪漫的和洋客房，也只要5,899元起，加贈自助早餐、紅酒乙瓶以及Coffee Flash快閃咖啡人氣甜點可麗露兩顆，營造幸福儀式感！禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

更多資訊，請上福容大飯店官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/