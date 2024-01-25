網通尖兵 中信投顧喊買啟碁

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市場期待，SpaceX將實現低軌衛星與手機直接通訊，可望帶動全球低軌衛星建設，中信投顧看好，啟碁2025年前成長動能無虞，給予「買進」投資評等，推測合理股價上看170元。

啟碁2023年第四季營收296.8億元，季增1.6％、年增2％，毛利率12.2％，毛利率衰退主因為匯率與提列存貨跌價損失，同時，業外認列匯兌損失影響獲利，單季每股稅後純益（EPS）1.94元，大幅低於市場預期。

中信投顧認為，啟碁第一季步入傳統淡季，首季在工作天數與北美電信商拉貨放緩下，預期營收將衰退13％。此外，2024年毛利率將有所回升，法人預估啟碁2024年EPS為10.43元。

中信投顧指出，台灣網通廠近年營收大幅成長，主因為中美貿易戰帶來的乾淨網路趨勢，多數廠商為避免紅色供應鏈而轉單給具有海外工廠的供應商，啟碁目前台灣與海外產能已達80％，待第四季越南二期完工後，海外產能比重將持續提高，是此趨勢下主要受益者之一。

啟碁近期因上季財報表現不佳使股價疲弱，加上目前處於產業淡季，短期成長動能不足，然中信投顧對啟碁未來營運維持樂觀看法，在各國基礎建設政策、低軌衛星用戶成長、Wi-Fi升級趨勢下，啟碁應能維持成長至2025年，且第二季充電樁新產品出貨，將使營運重回成長軌道，股價回落可逢低布局。