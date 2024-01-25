中光電智能感測發表全新「防水氣壓感測器」進軍智能穿戴應用市場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中光電（5371）子公司中光電智能感測（CMC）之車用前裝胎壓感測器已於2023年第四季順利量產出貨，近期更成功切入消費性穿戴應用市場，運用車載專業與嚴謹的設計來提升穿戴式產品的使用體驗，並針對智能穿戴產品（智能手錶、運動手錶、手環）應用，推出超低功耗、超小噪聲、超薄尺寸的10ATM防水氣壓感測器（CMP202），可即時掌控高度及水深等環境資訊，滿足登山、游泳、潛水等戶外運動愛好者對於智能穿戴產品之需求。

CMP202是一款超薄型數位化防水氣壓感測器，採用中光電智能感測壓阻式絕對壓力傳感器晶片，壓力量測範圍介於300～1250 hPa之間，再搭配專用訂製ASIC，可實現4uA的超低功耗及0.1Pa的超小噪聲，而內建24-bit ADC、FIFO內存及中斷功能，可滿足使用者對於不同應用情境需求。此外，CMP202採用陶瓷LGA封裝，尺寸僅2.7＊2.7＊1.74mm，工作溫度範圍介於-40°C～＋85°C之間，可符合ESD穩定性及10ATM耐壓的高規格防水要求。

中光電智能感測全新10ATM防水氣壓感測器，獲得多家歐美主流一線大廠的高度認可，並已成功導入新產品設計且於2024年第一季開始量產出貨，另有多款搭載CMP202的智能穿戴產品也將在近期陸續發表上市。

中光電智能感測為一專業的MEMS產品公司，主要營運布局是以壓阻及壓電核心技術，發展利基型MEMS元件產品與應用解決方案；從關鍵的MEMS元件設計與製造延伸到模組與系統的技術整合，並結合邊緣運算與產業領域知識，提供客戶完整的人工智慧物聯網解決方案。