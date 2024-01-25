香港記協遭追稅逾160萬 表示「大惑不解」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

香港記者協會今天表示，上週收到稅務局追收2017至2018年度港幣逾40萬元（約新台幣160萬元）的利得稅，對此「大惑不解」，並指稅務局還預告，稍後可能會再追收其他年度的利得稅。

香港記協25日在官方臉書發表聲明指出，去年11月底收到稅務局的來信，表示正對該會2017至2018年度起的稅務事宜進行審核。

經初步溝通後，稅務局要求該會提交部分年度的詳細帳目紀錄，以及補交2017至2018直至2022至2023共6個年度的利得稅報稅表等。

聲明表示，香港記協上週已收到稅務局追收2017至2018年度逾40萬元的利得稅。

聲明稱，稅務局表示，香港記協需於1個月內提出反對，否則需全數繳付被追收的金額。稅務局也預告，稍後可能會向該會追收其他年度的利得稅。

聲明並稱，稅務局表示，計算稅款的方法是以該會銀行存款數目作為計算基礎，「記協對此大惑不解。」該會將反對稅務局就2017至2018年度的評稅，並已安排專業人士協助跟進。

香港記協表示，多年來的營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴上提供的贊助。該會每個財政年度均有安排核數師（審計師）核數，按時將財政報告及核數報告提交政府。該會將繼續配合稅務局，提交相關的財務文件，其後可能提出會面要求。

此次並非香港記協首次遭政府部門查核。2022年1月，香港職工會登記局要求香港記協就其涉嫌與「職工會條例」或會章不符的活動提供資料。

同年6月，香港記協再接獲職工會登記局來信，要求該會解釋過往4項活動與會章關係，包括2020年的「台灣總統選舉觀戰團」。