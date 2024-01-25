阿聯酋航空新增巴西及阿根廷航班 12月起每週五個航班

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阿聯酋航空今（25）日宣佈，自2024年12月7日起，新增每週六自阿根廷布宜諾斯艾利斯飛往杜拜的航班，因應當地日益增長的飛行需求；同時，為了想自布宜諾艾利斯前往巴西里約熱內盧的旅客，提供直飛航班選擇。未來，阿聯酋航空每週將提供五個布宜諾艾利斯–杜拜來回航班。

阿聯酋航空巴西和阿根廷總經理Stephane Perard表示，巴西和阿根廷是阿聯酋航空非常重要的市場，新增航班擴充運能，將有助於促進兩國間的觀光旅遊，增強國際和區域貿易，帶動當地與全球飛行網絡中熱門航點的往來。巴西與阿根廷為拉丁美洲兩大黎巴嫩聚落所在地，阿聯酋航空也為須往返貝魯特的旅客提供定期航班服務。

這次新增定期航班由兩艙等波音777執飛，每趟架次皆提供302個經濟艙和商務艙座位，以及可容納約20噸貨物，將能有效地將阿根廷和巴西的貨物運往中東、歐洲和其他地區，並將藥品等必需品運送至當地，進一步促進阿根廷、巴西與世界各地間的貿易。

於布宜諾斯艾利斯–杜拜往返航班搭乘商務艙的旅客，除了可在兩地享受免費專車接送服務往返機場，也可使用在阿聯酋航空於杜拜機場的貴賓休息室。

旅客可經由阿聯酋航空與高爾航空（GOL Airlines）及Azul 航空的聯營航班，以及與LATAM 航空和阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）的聯營合作夥伴關係，自里約熱內盧前往巴西內陸各地，像是巴西利亞、阿雷格里港、薩爾瓦多、庫裡提巴、累西腓，以及南美大城聖地亞哥與巴拿馬城。