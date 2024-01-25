元大銀龍年首發 抽日本東京來回機票、萬元刷卡金

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金龍年到來，許多人計畫在過年期間出國旅遊，而日本成為眾多國人的熱門首選，依據交通部觀光署去年前三季資料顯示，台灣人出國旅遊最常去的國家就是日本，統計已超過300萬人次。元大銀行瞄準這波熱潮，舉辦「日本一番賞 好康龍厚禮」，讓客戶宛如置身在日本祭典中，感受濃郁的佳節氛圍。

元大銀表示，這次活動提供豐富的龍年新春大禮包，涵蓋開戶、換匯、投資理財及信用卡等多項好康優惠，完成指定任務除了領回饋金之外，還有機會抽中日本東京雙人來回機票、日本旅遊金、知名集團餐券等眾多好康龍厚禮，為金龍年揭開幸運的序幕。

元大銀行自今年1月1日～3月31日推出「日本一番賞 好康龍厚禮」活動，提供客戶於線上換日幣享0.04元之讓分優惠，並端出四大好禮要回饋給客戶。

首先是新戶禮，活動期間內，鑽金數位帳戶新戶完成任一筆日幣換匯交易，前1,500名早鳥客戶，可獲得500元回饋金，加碼再抽日本東京雙人來回機票等獎。

其次是一番賞，活動期間內，完成指定任務即可獲得相對應的抽獎機會，指定任務包括任一筆日幣換匯交易、更新投資風險屬性評量結果（KYC）等項目，將有超過500名幸運兒，能將日本東京雙人來回機票、萬元日本旅遊刷卡金、知名集團餐券、旅行袋、全家商品卡等。

第三是卡友禮，集結眾多食、衣、住、行、樂的旅日刷卡優惠，使用元大銀行信用卡於指定通路刷卡消費，即可享有優惠。若想趁此時購入電器，可以到日本Bic Camera，最高享17％優惠、喜歡GU品牌的客戶，可持元大信用卡於日本GU消費最高享15％優惠。

最後是龍頭禮，年終獎金、紅包不用急著花，讓元大銀行幫你放大，線上申購指定基金定期（不）定額即享終身0元手續費、線上申購指定ETF享終身手續費優惠0.2％及線上申購指定海外債享手續費0元，龍年起手式就從理財開始。

元大銀表示，在現代金融的快速演進下，行動銀行已經成為當今生活中的不可或缺部分，客戶能夠透過手機隨時隨地進行存款及轉帳交易、輕鬆查看帳戶餘額，掌握即時資產狀況，這種便捷性不僅節省時間，也提高了財務靈活性，可以更方便地進行投資理財。更可藉由行動支付，擴展帳戶應用場景，促使民眾越來越習慣利用數位通路取得金融服務。

元大銀表示，為客戶規劃年節前後需求，端出台灣Pay帳戶連結支付優惠，如年貨必備「來南門 找元大」最高享50％回饋，三五好友聚餐「揪愛老四川」最高享20％回饋，「Funbike單車自由行」最高享20％回饋。