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十銓推出 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟

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十銓（4967）旗下電競品牌T-FORCE 25日推出新一代T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，採用InnoGrit最新12 nm製程的多核低功耗設計IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000MB／s，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，提供電競玩家飆速體驗。

T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，將於2024年2月9日於北美Amazon、Newegg、日本Amazon等電商平台開放預購。

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