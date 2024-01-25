《產業》Klook擴大投資台灣2.0啟動 3年砸逾75億打造生態系

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【時報記者林資傑台北報導】線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook今（25）日宣布啟動「擴大投資台灣2.0計畫」，預計未來3年投資逾75億元，聚焦4大領域打造台灣在地旅遊生態系，吸引更多亞洲甚至全球旅客來台，力助商家夥伴掌握年輕世代旅遊趨勢和偏好，觸及不同觀光客群。

2023年入境台灣國際旅客達600萬人次，其中下半年有約莫330萬外國人來台旅遊，其中超過120萬人次在Klook平台預訂台灣行程，使Klook市占率自2019年的25％提升到35％，相當於每3名來台旅客中就有1人透過Klook預訂，其中東南亞旅客來台動能仍十分強勁。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）指出，2023年旅遊業快速復甦，亞太地區旅客的積極出遊尤為重要，2023～2028年成長率預估是歐美地區近2倍，其中年輕自由行旅客積極出遊，對獨特體驗的渴望及旅遊支出的增加，塑造了與疫情前不同的旅遊形態。

范偉能表示，台灣是Klook的重要市場，2023年台灣營收較2019年疫前成長逾3倍，高於全球平均，其中國旅及出入境旅遊為3比7，台灣旅客在日本、泰國等目的地入境市占率逾3成。展望2024年，Klook目標取得逾4成市占率。

為力助台灣商家夥伴掌握年輕世代旅遊趨勢與商機，Klook宣布啟動擴大投資台灣2.0計畫，打造在地旅遊生態系，吸引更多海外觀光客來台，協助商家夥伴觸及更多不同客群，配合平台系統的持續優化，打造更棒的預訂體驗和服務，預估未來3年將投入逾75億元。

擴大投資台灣2.0計畫將聚焦4大領域。首先，Klook去年推出Kreator計畫，目前已有逾1.5萬名創作者，今年預估將擴大招募至3.5萬名。其中，台灣創作者比例將翻倍成長，與海外創作者共同推廣台灣觀光，估計台灣旅遊相關影音內容的觀看次數，至年底將達19億次。

其次，Klook觀察演唱會、運動賽事等大型活動不僅帶來票房收入，還能增加當地的旅遊消費，整體經濟效應約是票價的4～5倍。基於Klook過去幾年成功銷售大型活動的經驗，計畫未來3年內持續促成更多這類活動在台灣舉辦。

再者，Klook亞太區旅遊脈動大調查顯示，7成旅客計畫今年前往未去過的目的地，65％打算安排多趟短程旅遊。為滿足旅客嘗新的需求，Klook將持續增加平台搭售方案，彈性打包當地玩樂、美食和季節性體驗等多元種類，同時協助商家夥伴觸及不同類型旅客。

最後，Klook去年推出AI聊天機器人K.AI，同時攜手Google Cloud，利用生成式AI來強化包括自動翻譯、內容生成等平台內容，向旅客提供優質且準確的旅遊資訊，解答用戶在預訂前的疑問，改善預訂體驗，進而提升轉換率。

Klook台灣總經理李雅寧表示，Klook於2019年推出擴大投資1.0計畫，儘管進度遭疫情打亂，但目前階段性任務已完成。隨著疫情影響趨緩，現在是推動擴大投資台灣2.0計畫的時候，整合資源及經驗並加大技術投入，打造和發展在地旅遊生態系，進一步發揮平台綜效。