過動症用藥「思有得」溶離度不合格 回收11萬顆

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食藥署今天公布藥品回收資訊，治療注意力不足過動症的「思有得持續性藥效膠囊33毫克」，經廠商主動通報，溶離度不符合原核准規格，因此啟動回收11萬顆。食藥署副署長王德原表示，該藥品健保年度用量達61萬顆，本次回收僅一批號，不至於造成缺藥。

衛部藥製字第060152號的「思有得持續性藥效膠囊 33毫克」，主成分為METHYLPHENIDATE HCL，用於治療注意力不足過動症，屬於持續性藥效膠囊劑。食藥署在1月15日接到友霖生技醫藥股份有限公司主動通報，批號M072007藥品在安定性試驗時發現，溶離度不符合原核准規格，因此啟動回收。

王德原說明，溶離度是產品的檢驗規格項目，也就是藥品吃進人體之後、在消化道溶解出成分的速度，每個藥品設計不同，有的藥會慢慢溶解，有的則需要馬上溶解 ，若溶離度不符原本設計的規格，可能影響藥效，因此需要回收下架。

本次回收藥品批號為M072007，效期為2年，至113年6月止，約11萬顆。王德原說，「思有得持續性藥效膠囊 33毫克」健保年使用量約61萬顆，雖然同成分、同含量、同劑型只有這一家，但本次只回收一批號，不至於導致缺藥，另有不同含量的替代藥品可使用。

食藥署已要求廠商，應於113年2月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。民眾若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。