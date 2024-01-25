維護海岸清潔春節不打烊 環境部籲垃圾不落地

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據2020至2023年的海洋廢棄物的調查，民眾至海邊遊憩時所遺留的塑膠製品、玻璃瓶、免洗餐具、鐵鋁罐及鋁箔包等垃圾的比率占約20％，環境部呼籲全民，海岸整潔維護不易，人造垃圾對自然環境的傷害不容小覷，加上春節假期人潮流量大，民眾至海岸邊遊憩應該隨手將垃圾帶走，落實垃圾不落地行動並及時通報髒亂點。

為維護台灣1990公里海岸的整潔，環境部從2020年至2023年底，已清理21萬餘公噸的海岸廢棄物，守護全台海岸線的清潔，並建立「定期清」、「立即清」及「緊急清」的機制，各部會就其職責清理所管轄的海岸線。同時，環境部在2023年12月核定新北市等19個臨海地方政府，3090萬元，用於海岸清潔巡檢及海岸廢棄物清理，維護海岸乾淨的行動刻不容緩。

春節期間，海岸垃圾清理更是不打烊，為了落實「立即清」機制，民眾若發現海岸（灘）環境髒亂，即可透過手機、電腦或平板連線至環境部環境管理署「海岸清理資訊平台」通報髒亂地點並拍照上傳，送出通報。各部會將本於權責及「春節期間海岸髒亂通報案件處理作業程序」的原則，留守必要人力加強巡檢，以便迅速清理海岸廢棄物，特別是民眾反映垃圾堆積的熱點；政府單位接獲通報後，派員前往確認，儘速完成清理作業。