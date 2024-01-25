貓奴暴動了！「貓美術館」重返屏菸 這10畫作首在台展出

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走訪6個亞洲城市、掀起不小騷動的《貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto》，今年重返台灣，除集結60件貓咪名畫外，還帶來全新展區規畫及10件首度在台展出的畫作，即日起至4月14日在1936文化基地10號倉庫療癒展出中，而縣長周春米25日開箱後，立即引起貓奴暴動。

「世界級的貓美學饗宴就在屏菸！」周春米說，親自走進展覽體驗，名畫瞬間喵化，讓東西洋藝術史都萌了起來，屏東場的還有獨家新場景，如「大碗島的貓咪午睡」、「貓之泉」、「貓納斯的誕生」、「咖啡館的貓」、「貓星月夜」等，帶領大家以不同視角認識世界名畫，無論大小朋友，都可以拍得盡興，感受貓畫的療癒魅力。

縣府文化處指出，貓美術館重返台灣後，以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」5大區呈現豐富多元的貓藝術，共計展出60件山本修老師名畫，其中包含雷喵瓦《煎餅磨坊的貓舞會》、喵衛《衝啊! 貓破崙》、喵文西《最後的猫餌》等新作品。

文化處進一步表示，屏東場還特別推出限定新畫作撲克牌、迷你框畫、拭鏡布、萬用墊等，還有粉絲詢問度超高的拼圖、海報、必收藏的扭蛋、拍貼，超過百款萌翻的貓咪紀念品，實用又卡哇依，讓人愛不釋手。

此外，貓美術館另攜手三分春色連鎖飲品店推出4款貓界名畫聯名杯身，吸引粉絲目光，民眾只要於個人社群上傳聯名杯身照片並標註「＃貓美術館X三分春色」，至展覽出口處，即可獲得限定好禮，且憑展覽票根至三分春色門市，還可享指定飲品第2杯半價。

縣府表示，民眾在展覽現場打卡還會送限量小卡，全票299元，憑三分春色發票或收據可享249元優惠票價，購票請洽屏菸售票處，另寵物開放日為2月2日、22日及3月22日，活動詳情請關注屏菸1936文化基地官網及臉書。