Uber Eats祭一條龍服務 年貨年菜、人氣禮盒、異國美食都點得到

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應不同消費者的年節採購需求，無論是獨鍾傳統市場及年貨大街南北乾貨的民眾，需求快速簡易備年菜的忙碌單身族或小家庭，及想要快速大掃除的消費者，Uber Eats平台上超過四千萬種商品隨點即送，一條「龍」助攻消費者輕鬆準備。即日起至2月15日，Uber Eats App推出新春專區 ，Uber Eats與全台各地美食商家合作夥伴於「新春龍來呷」專區推出各式餐點、飲品買一送一的期間限定優惠，Uber One會員滿額可再享85折優惠。

Uber One會員享精選商品最低6折起，此外，喜歡傳統年貨的消費者可以在App上找到南門市場、台中向上傳統市場，高雄天天新黃昏市場等全台17個傳統市場推出的年味商品，Uber Eats今年更首次攜手台北迪化街商圈台北年貨大街在Uber Eats App推出「台北年貨大街」專區。除吃的用的（應該）龍點得到， Uber Eats 自1月31日至2月13日農曆春節期間，消費者於Uber Eats App上指定餐廳點購餐點，還有機會獲得限量「舞龍迎春紅包」，紅包好禮新用戶除可享30天外送費0元外，新用戶輸入優惠序號，可享美食外送及乘車滿額優惠。

逢年過節，不少台灣民眾獨鍾年貨大街或傳統市場所販售的生鮮水果南北貨與傳統年味，Uber Eats 首度與迪化商圈「台北年貨大街」合作，在平台上「台北年貨大街」專區推出超過300件年貨商品。集結豐盛年味的年貨一條龍，包含聯通漢芳、黃長生藥行、大春煉皂、鯉魚選物等14大迪化街特色商家，祭出全用戶30件以上年節乾貨、好禮商品超值優惠，如「鰻魚兄弟」雲林口湖野生黃金烏魚子54折、頂級無刺感蒲燒日本白鰻禮盒64折就可買到，「埕米峰Ｘ御華生」堅果禮盒75折起、「鯉魚選物」進口花菇禮盒 85 折起等。

此外，廣受消費者喜愛的傳統市場，今年春節消費者也可在 Uber Eats App上點得到北中南17個傳統市場推出的年節商品，包含許多人買南北貨、食材和年貨的優先選擇「南門市場」，推出如「紅豆蓮子年糕」、「廣式湖南臘味禮盒」、「大四囍禮盒」、「港式廣式蘿蔔糕」、「原味豬肉乾」等；中南部各地具代表性的傳統市場如在台中擁有 30 多年歷史的「向上市場」必買的「媽咪水餃」冷凍水餃，以及高雄最具人氣的「天天新黃昏市場」傳承三代的「赤山阿嬤的粿」蘿蔔糕等，都能在Uber Eats App上隨點即送。

鑑於追求簡易快速備好年菜同時兼顧過年儀式感的需求日增。為滿足消費者需求，Uber Eats攜手大潤發、全聯、家樂福、優市等商家合作夥伴，提供眾多冷凍冷藏經典年菜商品，透過Uber Eats隨點即送，輕鬆加熱即能享有一桌豐盛又應景年菜。根據Uber Eats App大數據統計， 2023 年春節期間最受歡迎冷凍冷藏年菜熱銷前三名，分別為干貝櫻花蝦米糕、珠貝海鮮羹，以及珍品佛跳牆。因此今年Uber Eats春節檔期攜手大潤發推出「阿嬤ㄟ辦桌菜」干貝櫻花蝦米糕及御品干貝海鮮羹、「紅豆食府」佛跳牆等。

同時Uber Eats優市集結知名老字號商家一次上架20種以上的冷凍冷藏年菜選項，包含「呷七碗」櫻花蝦米糕及佛跳牆、「阿一鮑魚」海珍煲，以及「逸湘齋」干貝櫻花蝦油飯及佛跳牆等，並提供8折起優惠。更獨家合作連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的「雙月食品社」，端出雙月靈芝首烏全雞湯，同時獨家上架人氣排隊名店海底撈豬五花與豬梅花火鍋肉片並享買一送一優惠，加上海底撈血旺寬粉與麻辣乾拌麵，快速張羅年菜也能盡享好滋味。

Uber Eats在過年期間提供多元餐飲美食，無論是義式、日式或美式等異國美食以及手搖飲，消費者打開App，應該「龍」點得到。

Uber Eats 與全台各地人氣異國餐飲商家合作，包含結合紐約與義式特色的手工披薩「瑪莉珍」、台中超人氣燒肉丼專賣店「飯飯」及結合日本職人精神的西式餐點「本物洋食」等，春節間推指定品項買一送一優惠；此外，來自日本的元祖燒餃子大阪王將、高雄泰杜咖哩河粉、Nola Kitchen紐澳良小廚、檀島香港餐廳等異國料理名店美味，Uber Eats也點得到。同時，也與連鎖速食及飲品商家合作夥伴攜手推出各種好康，如「麥當勞」金迎招財薯來堡吉祥餐只要279元。「 21 風味館」香草烤全雞披薩分享餐享79折優惠。「Burger King」 Q 彈海老牛肉堡全用戶點購只要289元。人氣手搖飲「武林茶」、「初韻」推指定飲品買一送一。Uber One會員再享套餐優惠。

應援消費者年節送禮即時需求，Uber Eats今年攜手平台上21間商家合作夥伴提供各式精選伴手禮選項及優惠，其中Don Don Donki推出的福岡甘王草莓、愛媛蜜柑及麝香葡萄等日本高級水果禮盒及餅乾禮盒，透過Uber Eats也點得到。屈臣氏也端出鴻參美國花旗參滴雞精、白蘭氏冰糖燕窩禮盒及老協珍人蔘精、天地合補青木瓜四物飲等知名保健補品禮盒。此外，Uber Eats優市過年期間不打烊，推出多家人氣名店特色禮盒，包含曾與金馬獎聯名，創意灌餡蛋捲「青鳥旅行」的萬花盛世經典蛋捲禮盒；台中十大伴手禮首獎「六月初一」的8結蛋捲。「紅豆食府」的團圓娃娃酥心糖；象徵幸福的「紅帽子」禮盒等。

年底大掃除總是一項大工程，光是廚房去油、浴室除黴，都要仔細內外清掃乾淨迎新年。Uber Eats 調查2023年農曆年前期間平台的清潔用品熱銷榜，發現排行榜前十名當中以洗衣精、除臭消毒用酒精、除塵除霉用品為大宗。Uber Eats今年攜手家樂福、全聯、大潤發等推出大掃除優惠最低63折起，提供上百件清潔好物，如一匙靈制菌超濃縮洗衣粉，威猛先生深層淨力潔廁凝膠、ARIEL4D抗菌洗衣膠囊、魔術靈浴廁去霉劑等，還有屈臣氏、佳瑪百貨等商家合作夥伴，推多元快速省力的清潔商品，如歐芮坦衣物除臭抗菌噴霧、風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑等最低下殺33折。