力旺OTP 完成台積電N4P矽驗證

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力旺電子25日宣布，其安全加強型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電最新N4P製程完成可靠度驗證。N4P製程為台積電5奈米技術平台之中的效能加強版本，可為高效能運算（HPC）和移動應用提供更具效能的先進技術平台。此外，N4P減少了光罩層數以降低製程複雜度並改善晶片的生產週期。力旺NeoFuse完全相容於N4P製程而不需要增加額外光罩。

這次於台積電N4P製程完成可靠度驗證的NeoFuse OTP，提供了高效能、高可靠度與高安全性的一次可編程非易失性記憶（NVM）矽智財嵌入式方案。安全加強的NeoFuse OTP採用物理無法複製功能（PUF）以強化資料保護，並為整合電路定錨信任根源於硬體層。在工作範圍方面，溫度耐受性高達攝氏150度，可以滿足車載應用的標準規格；工作電壓範圍也更為寬廣。

力旺電子業務發展資深副總經理盧俊宏表示：「隨著台積電卓越的製程技術，力旺在先進製程的發展持續推進至新的里程碑（N4P）。這將為高效能運算、人工智慧、雲端伺服器與移動裝置等應用領域帶來更強大與更彈性的NVM技術和安全解決方案。我們的目標是滿足雙方客戶在這個快速變化的時代中的需求，透過領先的NVM技術。」

台積電設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示：「我們與力旺合作提供給客戶經過驗證的設計方案，讓客戶可以充分利用台積電先進製程強化的效能。我們將持續與開放創新平台（OIP）生態系合作夥伴共事，協助客戶解決設計的難題，並釋放下一代高效能運算與移動裝置的創新潛力。」

目前力旺電子正在台積電N5A製程開發以汽車應用為導向的OTP解決方案，預計將於2024年第一季完成驗證。另外在N3P製程的開發也持續進行中，預期在2024年首季完成設計定型（Tape-out）。

透過與台積電長期緊密合作並跟進最先進製程的發展，力旺電子致力於為新技術平台提供效能最佳化的安全加強型OTP與安全解決方案，涵蓋智慧型手機、高效能運算、移動裝置、人工智慧、車用電子、雲端伺服器等各種新興領域。