立陶宛國會友好訪團來台 感謝蔡英文促成台立半導體合作

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總統蔡英文今（25）日上午接見「立陶宛國會友好訪問團」時表示，訪團此行不僅代表立陶宛跨黨派對台灣長期的支持，也向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息，她並感謝立陶宛透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切台海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。相信在雙方共同努力之下，一定能夠繼續強化彼此民主和經濟的韌性，為全球繁榮發展貢獻一分心力。

蔡英文指出，訪賓來自立陶宛朝野政黨，此次來訪，不僅代表立陶宛跨黨派對台灣長期的支持，也向世界傳達台立共同守護民主價值的訊息。

總統感謝立陶宛國會及政府，透過各種管道支持台灣的國際參與，也呼籲各界關切台海議題，展現民主夥伴堅定相挺的情誼。近年來，台灣和立陶宛的互動越來越密切，像是在農業、醫藥衛生以及科技等領域簽署合作備忘錄。針對立陶宛發展重點的生技和雷射等產業，台灣也透過「中東歐投資基金」，強化雙邊經貿合作。

她提到，現在，在台灣的各大超市以及零售通路，都可以看到立陶宛產品，且非常受到台灣民眾的歡迎。她期待，台灣和立陶宛在文化和經貿等各領域，未來可以有更多合作交流。

馬瑪竇主席致詞表示。蔡總統對台灣人民堅定不移的承諾、對國際事務的遠見，以及為全球民主發聲的信念，為全球的政治家樹立了新的標準。

馬瑪竇指出，蔡總統的領導力在經濟關係也展現重大影響。透過各項策略計畫，台灣和立陶宛建立緊密連結，尤其是在半導體領域。蔡總統注意到兩國間合作的巨大潛能，並採取實質行動促進此夥伴關係。正如半導體是現代科技關鍵元素，在蔡總統努力下，也為台立間強健的經濟關係奠定基礎。

馬瑪竇提到，中國對立陶宛祭出貿易制裁時，蔡總統及台灣政府挺身而出對立陶宛伸出援手，不只展現我們有決心做對的事，更強化台立之間的連結，印證彼此珍視的民主、自由及獨立自主的價值。

馬瑪竇主席說，他想藉此刻感謝蔡總統各項傑出成就。她的領導力不僅讓台灣更加強大，也讓這個區域和全世界更加安全。他也要重申，支持蔡總統對更民主、繁榮的世界的願景。

馬瑪竇表示，立陶宛與台灣都是熱愛和平與民主的國家，也同樣面臨不友善的外部壓力，這些共享價值及相似經驗促成美好的友誼，我們相互理解，且有著成效卓著的合作。像我們這樣的盟友可以讓世界理解，夥伴之間的合作是基於信念，而非地理距離。

馬瑪竇說，正如賴總統當選人在選舉後所提到，台灣締造了民主陣營的勝利。因此，現在是慶祝的時刻，慶祝共享的民主與自由價值，以及在充滿不確定性的新世界中，台灣人民展現出的堅定意志。

他說，如今我們看到意識形態衝突漸起，威權統治與自由民主、自由與脅迫、高壓統治與自由意志、民主參與之間的界線越來越清楚，在這樣的價值衝突之下，選擇站在正確的一方至關重要。正如同賴總統當選人在選後演說中所提到，在民主與威權之間，台灣將站在民主這一方，對民主社會的堅定承諾，讓我們能歡慶彼此的共享價值。