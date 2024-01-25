朱建安《公鹿》獲美國日舞影展國際劇情短片評審團大獎

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台灣導演朱建安《公鹿》在國際影展再創佳績，於美國時間1月23日美國日舞影展榮獲國際劇情短片單元評審團獎，成為繼2022年《夜車》後，台灣電影再度躍上國際舞台。

朱建安編導作品《陀陀》曾獲2023年亞洲日舞影展短片競賽首獎，同年再以《睿的鹿世界》入選高雄電影節短片競賽，更以《公鹿》一片入圍第60屆金馬獎最佳劇情短片。這次獲獎對朱建安來說是一個意外驚喜，特別感謝拍攝團隊成員，及彰化二林鹿世界觀光牧場與演員們，在《公鹿》與《陀陀》好幾個月的拍攝過程中全力協助。

一同參與《公鹿》的攝影師廖鏡文，分享使用16mm底片的獨特體驗，聲音設計師林延融則表示，導演提出關於男人、男子氣概和父權的概念，讓他深受啟發，希望透過聲音和畫面讓每個角色都能釋放情感，令觀眾久久難以忘懷。

提到未來拍攝計畫，朱建安透露，今年將製作一到兩部短片和一部長片。以田野調查方式，探討醫院太平間、禮儀公司、紙紮屋等相關主題，並深入探討這些行業中小人物生活百態，打破對這些行業的既定印象，並探討有關生死、宗教等議題。

此外，以非營利組織身分倡導獨立電影的「亞洲日舞影展」，也將於8月再度於台灣舉行，並邀請重量級國際級影人來台北，現場與台灣創作者分享電影拍攝經驗。