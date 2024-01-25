竹北市投8000萬預算 設210輛YouBike2.0E電輔車

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竹北市公所編列8000萬預算，投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，首波預計挹注210輛電輔車，同步新增14站點建置，25日在麻園社區活動中心舉辦啟程說明會，竹北市長鄭朝方親自帶隊體驗騎乘，同時宣布自行車交通網絡正式挺進竹北西區，也是繼竹科管理局後，率先在大新竹地區啟用YouBike2.0E的地方政府。

此次竹北市啟用的YouBike 2.0E電輔車與新竹縣、市現有YouBike2.0系統互通，可跨縣市借還。由竹北市公所經費挹注購置的電輔車，每台車身皆嵌入竹北市公所LOGO及市公所企業識別系統以利車身辨識，將來方便微笑單車公司優先運回為竹北市民服務，站點路線結合竹北市免費市民公車銜接至西區各區域。

鄭朝方在競選期間曾提出打造竹北環市大綠廊「3環、3河、3廊道」旗艦計畫，去年公所即自編8000萬預算，率先完成3環之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，由現地稻田景觀串聯成西部鄉村廊道，兼具通勤以及觀光價值，投入210輛YouBike 2.0E電輔車優先服務西區民眾。

鄭朝方說，除了電輔車到位，亦同步完成「西環3線」14站點新增建置，增設210柱停車柱，亦將210台車子滿站放置，站點選址經與縣府、當地代表及里長多次會議後決議，包含線路1「稻浪小徑」：麻園國小、新寮街口、青山弘法宮。線路2「潮海騎行」：新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站，結合免費巴士的通勤線。線路3「都會輕旅」：兒17公園、公兒27公園、兒8公園、兒15公園、新社里站、泰和停車場以及碧友富貴站。

竹北市公所預計今年年中達成390輛YouBike 2.0E電輔車到位，以及完成西區共20站點建置，正式啟用日期將由新竹縣政府決議後公告。