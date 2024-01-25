微星再度攜手SEGA遊戲新作 端主機板新品搶市

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電競品牌微星科技MSI繼與SEGA繼《人中之龍7外傳─英雄無名》後，再度於《人中之龍８》合作，自2024年1月26日《人中之龍8》正式發售當日起，購買微星MSI Z790系列主機板指定款，至MSI 官方會員中心，即可免費兌換《人中之龍 8》 PC數位版(Steam)免費下載序號。

MSI Z790 MAX系列主機板搭配最新Intel Core第14代處理器，不僅能充分釋放處理器效能，同時還保有高穩定性，讓玩家放心享受超頻性能。在DDR5記憶體支援上也高達 7800＋MHz（OC），高度相容性讓玩家選配記憶體時更加安心無虞。

此外，MSI Z790 MAX系列採用Wi-Fi 7網路連線規格，提供雙倍無線網路速度，將速度提升至5.8 Gbps，頻寬從160 MHz提升兩倍至320 MHz，讓支援Wi -Fi 7的設備能夠同時發送和接收大量數據，確保順暢低延遲的性能表現。

《人中之龍8》由桐生一馬與新生代主角春日一番雙主角開啟主線劇情，以更豐富的全新職業，讓玩家更多元的角色體驗。款戲劇性RPG並將同步登陸 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X｜S、Xbox One、Windows 以及 PC（Steam）平台。

微星與SEGA於1月26日發售日下午一點到六點，在原價屋台北三創旗艦店，舉辦「 全新競化 玩轉人生」體驗會，由電競女神依渟帶領現場玩家搶先體驗華麗的RPG戰鬥。活動現場購買MSI Z790 主機板不僅可獲得《人中之龍 8》PC數位版(Steam)免費下載序號，還可獲得 Vigor GK30 COMBO 電競鍵盤滑鼠組、 《人中之龍 8》紀念馬克杯…等等精美好禮。