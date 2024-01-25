離婚婦遷居台中 熊貓外送員一句話引淚崩

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有時小小的善意也會帶來大大的感動！有名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中分享，自己因離婚情緒低落，妹妹為了讓她開心，在她生日當天訂花請熊貓外送員幫忙送達，女外送員的一句：「生日快樂！」讓她當場淚如雨下，感受到溫暖。

PO文一出，許多網友都幫著打氣，直說「舊的不去新的不來」，要她對自己有信心，「下一個會更好」；同時也大讚台中在天氣或美食方面，都是個療癒身心的好地方！

這名女網友發文表示，自己因發現前夫外遇而離婚，又氣又悲吃不下、睡不著，加上台北天氣常下雨，自己快得憂鬱症，因怕家人擔心，沒告訴多少人這件事，為暫時離開傷心地，隻身一人先搬到台中。

女網友在文中說，從小嚮往當個家庭主婦，無奈造化弄人。搬到台中之後，發現美食不少，加上沒力氣煮飯，幾乎每天都叫外送。「可能美食太多，加上食物可以療癒身心，好像慢慢地恢復了」，她笑著如此說！

女網友指出，離婚的不堪與難受只有跟妹妹傾訴，前一陣子妹妹知道她心情很差，在她生日當天，訂了一朵永生花還附張小卡。熊貓外送員送抵時，她一開門看到一朵花在眼前，正疑惑時，熊貓大姊對她說：「生日快樂」，卡片上寫著歌詞「情人難求，愛人總是難留~容易受傷的女人，快去找小鮮肉有情人吧！」她當場直落淚，「看我感動的說不出話來，她（指熊貓大姊）似乎有些尷尬地要走也不是，要留也不是…」！

女網友說，看著妹妹送的這朵永生花，不但心情變好，除了感謝好妹妹之外，也特別謝謝很有愛的熊貓大姊。

PO文引發熱烈迴響，網友們紛紛為女網友加油。大家留言安慰「一定會遇到更好的人」、「要慶幸從地獄解脫」；還有網友說：「男人外遇能離婚，又有親人真情實意的關心，不要用別人的錯來處罰自己」；也有經歷過離婚的網友留言，「人生苦短要好好愛自己才最重要」；同時，也有不少網友大讚台中美食很多，的確是個療癒身心的好地方。

另外，也有很多留言羨慕女網友有個貼心的好妹妹，還有熱心安慰人的熊貓大姊。就有網友說：「女人最懂女人，熊貓大姐一定能感受到妳的無助」；也有網友說：「總覺得熊貓暖心故事特別多！」